В Симферополе потратят 165 млн на охрану в детсадах и школах
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости (Крым). Власти Симферополя в 2017 году направят на финансирование труда охранников в детских садах и школах крымской столицы 165 млн рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости (Крым). Власти Симферополя в 2017 году направят на финансирование труда охранников в детских садах и школах крымской столицы 165 млн рублей.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина.
По ее словам, эти средства предусмотрены в региональном и местном бюджете. Сухина отметила, что с нынешнего учебного года каждому образовательному учреждению будет предоставлена возможность иметь охранников, которых ранее там не было.
«Был на входе (в учреждение — ред.) или технический персонал, или дежурный по найму (за средства родителей). На сегодняшний день в каждом учреждении есть физическая охрана», — отметила она.
Кроме того, Сухина подчеркнула, что в настоящее время в детских садах Симферополя устанавливаются системы видеонаблюдения. «На это тоже выделено финансирование», — добавила она.