В Симферополе потратят 165 млн на охрану в детсадах и школах

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина.

По ее словам, эти средства предусмотрены в региональном и местном бюджете. Сухина отметила, что с нынешнего учебного года каждому образовательному учреждению будет предоставлена возможность иметь охранников, которых ранее там не было.

«Был на входе (в учреждение — ред.) или технический персонал, или дежурный по найму (за средства родителей). На сегодняшний день в каждом учреждении есть физическая охрана», — отметила она.