Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
3 вещи, которые надо сделать до конца лета
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Заворотнюк оказалась в эпицентре теракта в Барселоне – СМИ
Счастливы вместе: Кудрявцева показала фото с мужем
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Счастливы вместе: Кудрявцева поделилась снимком с мужем
Тарзан показал, как выглядит супруга в жизни – СМИ
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
8Тень Земли
14:26 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе потратят 165 млн на охрану в детсадах и школах

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости (Крым). Власти Симферополя в 2017 году направят на финансирование труда охранников в детских садах и школах крымской столицы 165 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина.

По ее словам, эти средства предусмотрены в региональном и местном бюджете. Сухина отметила, что с нынешнего учебного года каждому образовательному учреждению будет предоставлена возможность иметь охранников, которых ранее там не было.

«Был на входе (в учреждение — ред.) или технический персонал, или дежурный по найму (за средства родителей). На сегодняшний день в каждом учреждении есть физическая охрана», — отметила она.

Кроме того, Сухина подчеркнула, что в настоящее время в детских садах Симферополя устанавливаются системы видеонаблюдения. «На это тоже выделено финансирование», — добавила она.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Как украинцы в Крым ездят. Репортаж с границы
Во время теракта в Испании пострадала россиянка
В разработке международного стандарта блокчейна участвует ФСБ
СМИ: от главы МИД ФРГ требуют объяснений из-за встречи с Путиным
Госдума не поддержала инициативу об уравнивании букв «е» и «ё»
На «Первом канале» рассказали про будущее популярных телешоу
Певец Евгений Осин пропал без вести
Россияне высказались за необходимость разумных трат на свадьбу
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Как идея «бодипозитива» мешает женщинам заботиться о себе Психолог Ольга Гуманова считает, что бодипозитив — это хорошо, пока не отнимает у женщины право уделять внимание своему телу
Дети
Александра Урсуляк стала мамой в третий раз Звезда фильма «Время первых» родила сына.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь