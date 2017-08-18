Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Я и мои шрамы: как я полюбила свое тело спустя 45 лет
3 вещи, которые надо сделать до конца лета
Роскошная свадьба внука Пугачевой вылилась в скандал
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
После теракта в Барселоне запустили флешмоб с кошкамиВечером 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны фургон въехал в пешеходов
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Заворотнюк оказалась в эпицентре теракта в Барселоне – СМИ
Счастливы вместе: Кудрявцева показала фото с мужем
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Счастливы вместе: Кудрявцева поделилась снимком с мужем
Тарзан показал, как выглядит супруга в жизни – СМИ
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
8Тень Земли
14:24 (мск), источник: РИА Новости

Минтранс установит резервные «окна» для монтажа арок Крымского моста

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сложнейшая и уникальная морская операция по установке арок Крымского моста зависит от множества факторов — в первую очередь, погодных условий, сообщили в Минтрансе.

Так, при погрузке арки на плавсистему скорость ветра не должна превышать 5 м/с; при транспортировке — до 10 м/с. Неблагоприятные погодные условия в Керченском проливе не позволяют точно определить дату завершения морской операции.

С начала августа в Керченском проливе установились северно-западные, северо-восточные ветра скоростью свыше 15 м/с (в отдельные дни — с порывами до 34 м/с), в связи с чем запрошены резервные «окна» сроком до 72 часов на весь сентябрь для проведения операции.

По прогнозу ФГБУ «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу охраны окружающей среды», в ближайшие дни погода в Керченском проливе будет определяться взаимодействием антициклона над европейской частью России и Западной Сибирью и ложбиной над юго-востоком Черного моря. 19—21 августа сохраняется северо-восточный ветер 6−11 м/с с порывами до 14 м/с.

Метеосводка выдается каждые 6 часов с прогнозом на 5 суток, на 3 суток, на 24 часа, на 12 часов. Ведется постоянный контроль гидрометеорологических условий в зоне производства работ, включая скорость и направление ветра, барометрическое давление, видимость, высота и направление волнения, ожидаемые осадки.

Согласно программе подготовки, до начала морской операции в акватории Керченского пролива проводится комплекс тестовых испытаний плавучей системы. Один из ключевых этапов испытаний штатно прошел в фарватере Керчь-Еникальского канала 9 августа: ограничение судоходства тогда не превысило 12 часов. Лоцманы провели через пролив все суда, ожидавшиеся транзита, в течение двух часов после завершения испытаний. Другие ограничения судоходства в проливе в течение августа не вводились.

Точные даты проведения операций определяются за двое суток до их начала (в зависимости от погодных условий в зоне проведения операций). Судоходство, включая транзит по Керчь-Еникальскому каналу, регулируется капитаном морского порта Керчь и ограничивается только непосредственно во время проведения операций.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Во время теракта в Испании пострадала россиянка
В разработке международного стандарта блокчейна участвует ФСБ
СМИ: от главы МИД ФРГ требуют объяснений из-за встречи с Путиным
Госдума не поддержала инициативу об уравнивании букв «е» и «ё»
На «Первом канале» рассказали про будущее популярных телешоу
Певец Евгений Осин пропал без вести
Россияне высказались за необходимость разумных трат на свадьбу
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербургский хостел за долги отдали банку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как идея «бодипозитива» мешает женщинам заботиться о себе Психолог Ольга Гуманова считает, что бодипозитив — это хорошо, пока не отнимает у женщины право уделять внимание своему телу
Дети
Александра Урсуляк стала мамой в третий раз Звезда фильма «Время первых» родила сына.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь