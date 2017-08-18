К концу недели тенге снова ослабел

Напомним, с 4 августа 2017 года курс нацвалюты держался на уровне в 332 тенге за доллар. По данным Kurs.kz, курс нацвалюты в обменниках составил 333−333,7 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.50 по времени Астаны составила 51,12 доллара за баррель.