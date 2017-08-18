Сбор меда на Урале сократился на треть из-за холодного лета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Дожди и прохладный июнь-июль стали причиной снижения сбора меда в Свердловской области. Об этом в пятницу сообщил декан факультета агротехнологии и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин.

«Была пасмурная погода, постоянно шли дожди», — отметил он, добавив, что намокшая пчела не могла летать на те расстояния, на которые летает в хорошую погоду.

В пресс-службе Уральского государственного аграрного университета со ссылкой на местных экспертов уточнили, что сокращение составило 30% по сравнению с прошлым годом. Карпухин добавил, что снижение объемов привело к удорожанию меда. Также, по его словам, непростой год может привести к гибели пчелиных семей, поэтому пчеловоды уже сейчас должны заняться их сохранением. «В этом году стоит меньше качать мед, чтобы его хватило на прокорм пчелиных семей зимой», — сказал эксперт на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, лето в этом году на Среднем Урале «разгулялось» достаточно поздно — в середине июля, когда как лето 2016 года было рекордно жарким и сухим. Особо жарких температур этим летом не было — регион с трудом «дотягивал» в некоторые дни до 30 градусов жары.