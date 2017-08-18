Сбор меда на Урале сократился на треть из-за холодного лета
Намокшие пчелы не могли летать на те расстояния, на которые летают в хорошую погоду, пояснили ученые.
Намокшие пчелы не могли летать на те расстояния, на которые летают в хорошую погоду, пояснили ученые.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Дожди и прохладный
«Была пасмурная погода, постоянно шли дожди», — отметил он, добавив, что намокшая пчела не могла летать на те расстояния, на которые летает в хорошую погоду.
В
По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, лето в этом году на Среднем Урале «разгулялось» достаточно поздно — в середине июля, когда как лето 2016 года было рекордно жарким и сухим. Особо жарких температур этим летом не было — регион с трудом «дотягивал» в некоторые дни до 30 градусов жары.
Ранее сообщалось, что сбор меда в российских регионах в 2017 году проходит с задержками и будет менее обильным, чем в прежние годы — сказалась холодная и дождливая погода весной и летом. Во многих регионах пчелы понесли мед только в конце июля — августе, когда погода начала исправляться, и если в прежние годы середина августа становилась рубежом, когда пчеловоды прекращали качать мед и приступали к подготовке ульев на зиму, то этим летом сроки сместились на