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14:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Администрация Перми готовится выкупить манеж «Спартак»

Администрация города Перми планирует выкупить манеж «Спартак» в муниципальную собственность. Как сообщает портал «В курсе.ру», в настоящее время идет подготовка необходимой документации.

Как ранее сообщал «Ъ», в манеже продолжают заниматься воспитанники ДЮСШОР «Олимпийские ракетки», ДЮСШ «Ермак», ДЮСТШ «Нортон-Юниор», ДЮСШ «Искра».

Напомним, что рыночную стоимость спортивного комплекса «Манеж “Спартак”» (ул. Рабочая, 9), принадлежащего обанкротившемуся ООО «Магнит-Инвест», оценили в 188 млн руб. Зимой этого года стало известно, что администрация Перми ведет переговоры о возможности выкупа манежа у ООО «Магнит-Инвест».

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