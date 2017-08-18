Администрация Перми готовится выкупить манеж «Спартак»

Как ранее сообщал «Ъ», в манеже продолжают заниматься воспитанники ДЮСШОР «Олимпийские ракетки», ДЮСШ «Ермак», ДЮСТШ «Нортон-Юниор», ДЮСШ «Искра».



Напомним, что рыночную стоимость спортивного комплекса «Манеж “Спартак”» (ул. Рабочая, 9), принадлежащего обанкротившемуся ООО «Магнит-Инвест», оценили в 188 млн руб. Зимой этого года стало известно, что администрация Перми ведет переговоры о возможности выкупа манежа у ООО «Магнит-Инвест».