В департаменте транспорта считают, что парковки в центре Омска не нужны

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 18 августа, директор департамента транспорт Омска Вадим Кормилец высказал свое мнение по поводу дополнительных парковок в центре города. Он уверен, машиноместа не нужны, потому что они будут загромождать скверы и жилмассивы.

Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта Омска:

— Мы изучали вероятность увеличения числа парковок два года назад. Большинство существующих потенциальных парковок находятся в жилмассивах. Для увеличения парковок нужно расширять скверы. Но нам это надо? Никому не захочется проводить мероприятие на площади из асфальта. Большинство мировых столиц бережет часть города от транспорта, как, например, в Париж.