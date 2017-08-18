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14:39 (мск), источник: Om1.ru

В департаменте транспорта считают, что парковки в центре Омска не нужны

Об этом заявил замглавы ведомства Кормилец.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 18 августа, директор департамента транспорт Омска Вадим Кормилец высказал свое мнение по поводу дополнительных парковок в центре города. Он уверен, машиноместа не нужны, потому что они будут загромождать скверы и жилмассивы.

Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта Омска:

— Мы изучали вероятность увеличения числа парковок два года назад. Большинство существующих потенциальных парковок находятся в жилмассивах. Для увеличения парковок нужно расширять скверы. Но нам это надо? Никому не захочется проводить мероприятие на площади из асфальта. Большинство мировых столиц бережет часть города от транспорта, как, например, в Париж.

Отметим, что об увеличении числа парковок в центре Омска говорили городские бизнесмены, однако при реконструкции Любинского проспекта в прошлом году их пожелания не учли.

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