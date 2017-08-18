В департаменте транспорта считают, что парковки в центре Омска не нужны
Об этом заявил замглавы ведомства Кормилец.
Об этом заявил замглавы ведомства Кормилец.
Сегодня, 18 августа, директор департамента транспорт Омска Вадим Кормилец высказал свое мнение по поводу дополнительных парковок в центре города. Он уверен, машиноместа не нужны, потому что они будут загромождать скверы и жилмассивы.
Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта Омска:
— Мы изучали вероятность увеличения числа парковок два года назад. Большинство существующих потенциальных парковок находятся в жилмассивах. Для увеличения парковок нужно расширять скверы. Но нам это надо? Никому не захочется проводить мероприятие на площади из асфальта. Большинство мировых столиц бережет часть города от транспорта, как, например, в Париж.
Отметим, что об увеличении числа парковок в центре Омска говорили городские бизнесмены, однако при реконструкции Любинского проспекта в прошлом году их пожелания не учли.