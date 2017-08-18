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14:41 (мск), источник: АиФ Волгоград

Минимальный размер зарплаты в Волгоградской области стал 12 000 рублей

Волгоградцам, работающим во внебюджетной сфере, будут платить зарплату не меньше 12 175 рублей.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете по труду и занятости населения, в соответствии с условиями Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Волгоградской области минимальная зарплата для внебюджетного сектора экономики установлена в размере 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Последняя ежеквартально определяется самим ведомством.

Напомним, что в настоящее время прожиточный минимум в регионе составляет 10 146 рублей для трудоспособных волгоградцев.

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