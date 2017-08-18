Минимальный размер зарплаты в Волгоградской области стал 12 000 рублей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете по труду и занятости населения, в соответствии с условиями Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Волгоградской области минимальная зарплата для внебюджетного сектора экономики установлена в размере 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Последняя ежеквартально определяется самим ведомством.