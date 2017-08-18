Минимальный размер зарплаты в Волгоградской области стал 12 000 рублей
Волгоградцам, работающим во внебюджетной сфере, будут платить зарплату не меньше 12 175 рублей.
Волгоградцам, работающим во внебюджетной сфере, будут платить зарплату не меньше 12 175 рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете по труду и занятости населения, в соответствии с условиями Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Волгоградской области минимальная зарплата для внебюджетного сектора экономики установлена в размере 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Последняя ежеквартально определяется самим ведомством.
Напомним, что в настоящее время прожиточный минимум в регионе составляет 10 146 рублей для трудоспособных волгоградцев.