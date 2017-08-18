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14:33 (мск), источник: НТА-Приволжье

Воскресная школа стоимостью 40 млн. рублей появится в Дзержинске Нижегородской области

Нижний Новгород. 18 августа. НТА-Приволжье — Воскресная школа стоимостью 40 млн. рублей появится в Дзержинске Нижегородской области.

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствовавший на заседании инвестсовета 18 августа, такое решение было поддержано всеми членами совета.

Согласно информации, школу планируется возвести на площади в 2,873 тыс. кв. м напротив дома № 104 по пр. Циолковского. Средства на строительство выделит Нижегородская епархия.

Администрация Дзержинска не возражает против строительства, однако министерство экологии Нижегородской области заявляет о том, что застройщику придется провести компенсационное озеленение в большом объеме, так как на участке будущего строительства располагается сосновая роща.

Кроме того, как выяснилось, в районе будет вестись строительство многоэтажных домов, в рамках которого также будет вырублена часть деревьев. В связи с этим епархии необходимо будет уточнить план по вырубке, согласовать его с министерством экологии и определить объемы компенсационного озеленения.

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