Воскресная школа стоимостью 40 млн. рублей появится в Дзержинске Нижегородской области
Нижний Новгород. 18 августа.
Нижний Новгород. 18 августа.
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствовавший на заседании инвестсовета 18 августа, такое решение было поддержано всеми членами совета.
Согласно информации, школу планируется возвести на площади в 2,873 тыс. кв. м напротив дома № 104 по пр. Циолковского. Средства на строительство выделит Нижегородская епархия.
Администрация Дзержинска не возражает против строительства, однако министерство экологии Нижегородской области заявляет о том, что застройщику придется провести компенсационное озеленение в большом объеме, так как на участке будущего строительства располагается сосновая роща.
Кроме того, как выяснилось, в районе будет вестись строительство многоэтажных домов, в рамках которого также будет вырублена часть деревьев. В связи с этим епархии необходимо будет уточнить план по вырубке, согласовать его с министерством экологии и определить объемы компенсационного озеленения.