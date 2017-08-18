Воскресная школа стоимостью 40 млн. рублей появится в Дзержинске Нижегородской области

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствовавший на заседании инвестсовета 18 августа, такое решение было поддержано всеми членами совета.

Согласно информации, школу планируется возвести на площади в 2,873 тыс. кв. м напротив дома № 104 по пр. Циолковского. Средства на строительство выделит Нижегородская епархия.

Администрация Дзержинска не возражает против строительства, однако министерство экологии Нижегородской области заявляет о том, что застройщику придется провести компенсационное озеленение в большом объеме, так как на участке будущего строительства располагается сосновая роща.