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14:59 (мск), источник: Noi.md

Впервые компания оштрафована за выплату зарплат «в конвертах»

Впервые в Молдове экономический агент будет оштрафован за нарушение трудового законодательства и выплату заработной платы без отражения ее в бухгалтерии.

Источник: Noi.md

Об этом сообщила Государственная налоговая служба, отметив, что она выявила этот случай нарушения закона в апреле текущего года, а суд вынес решение о признании вины экономического агента в совершении упомянутого преступления несколько дней назад. В соответствии с законодательством, нарушитель заплатит штраф в размере 50 тыс. леев, передает NOI.md.

Как отмечается, в результате принятых мер, сотрудники ГНС собрали достаточно доказательств, подтверждающих использование налогоплательщиками схем выплаты заработной платы «в конверте». В этом контексте ГНС предупредила всех работодателей, что такие действия будут продолжены, а чтобы избежать штрафных санкций, установленных законом, они должны соблюдать нормы законодательства. По данным ГНС, в I половине 2017 г. Государственная налоговая служба начислила дополнительно 8 млн. 883,6 тыс. леев в бюджет в результате действий по минимизации практик выплаты заработной платы «в конвертах» и использования «нелегального труда». Это стало возможным благодаря действиям, проводимых регулярно ГНС совместно с Государственной инспекцией труда, МВД, Национальной конфедерацией профсоюзов. Они направлены на борьбу и предотвращение феномена «нелегального труда» и выплат заработной платы «в конвертах». В результате действий, предпринятых в течение 6 мес. этого года, ГНС выявила многочисленные нарушения законодательства в области трудовой занятости (сокращение фонда заработной платы, подоходного налога, взносов социального страхования и обязательного медстрахования).

Как следствие, на основании выявленных нарушений было принято 116 решений о случаях нарушений, в том числе о нарушениях, касающихся правильности расчета и выплаты заработной платы, налогов и связанных с ними отчислений. Таким образом, дополнительно в бюджет были рассчитаны налоги и другие платежи на общую сумму 8 млн. 883,6 тыс. леев, из которых уже оплачено 2 млн. 221,7 тыс. леев. Также в результате специальных мероприятий выявлено 126 лиц, которые работали «нелегально» и получали зарплаты «в конвертах».

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