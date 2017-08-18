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15:52 (мск), источник: РИА Новости

Минтранс представит Минфину позицию о нулевом НДС на полеты в Калининград

Минтранс России в течение недели направит предложения в Минфин для реализации поручения президента РФ по обнулению НДС на полёты в Калининград, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обнулить НДС на пассажирские авиаперевозки в Калининград.

«Прерогатива изменения налогового законодательства у нас возложена на Министерство финансов, но мы со стороны Министерства транспорта в недельный срок направим свои предложения в Минфин для реализации поручения президента», — сообщил Соколов в пятницу в кулуарах форума «Территория смыслов».

Когда заработает нулевой НДС на полёты в Калининград, министр назвать затруднился. «Сложный вопрос, когда они заработают. Как правило, налоговые послабления начинают работать с нового налогового цикла, то есть с Нового года. Но теоретически возможно все, это должен решить законодатель», — пояснил он.

Нулевой НДС действует до 2019 года на перелеты в Крым. НДС на остальные региональные направления составляет 10%.

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