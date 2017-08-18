Минтранс представит Минфину позицию о нулевом НДС на полеты в Калининград

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обнулить НДС на пассажирские авиаперевозки в Калининград.

«Прерогатива изменения налогового законодательства у нас возложена на Министерство финансов, но мы со стороны Министерства транспорта в недельный срок направим свои предложения в Минфин для реализации поручения президента», — сообщил Соколов в пятницу в кулуарах форума «Территория смыслов».

Когда заработает нулевой НДС на полёты в Калининград, министр назвать затруднился. «Сложный вопрос, когда они заработают. Как правило, налоговые послабления начинают работать с нового налогового цикла, то есть с Нового года. Но теоретически возможно все, это должен решить законодатель», — пояснил он.