Экспорт нижегородских товаров в Беларусь превысил импорт

При этом экспорт нижегородских товаров в Беларусь вырос почти в полтора раза и существенно превысил импорт. Среди товаров, которые Нижегородская область экспортирует в братскую республику: комплектующие для атомных реакторов и оборудование для атомной отрасли, транспорт, металлургические изделия.



В первом полугодии товарооборот составил 430 миллионов рублей. Стратегическая задача на ближайшие годы — увеличить его до одного миллиарда.