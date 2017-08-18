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14:45 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Экспорт нижегородских товаров в Беларусь превысил импорт

На 40% вырос товарооборот между Нижегородской областью и Республикой Беларусь в прошедшем квартале. Такие данные сообщили сегодня в региональном правительстве.

При этом экспорт нижегородских товаров в Беларусь вырос почти в полтора раза и существенно превысил импорт. Среди товаров, которые Нижегородская область экспортирует в братскую республику: комплектующие для атомных реакторов и оборудование для атомной отрасли, транспорт, металлургические изделия.

В первом полугодии товарооборот составил 430 миллионов рублей. Стратегическая задача на ближайшие годы — увеличить его до одного миллиарда.

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