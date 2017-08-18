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14:56 (мск), источник: РИА Новости

«Мегафон» отозвал заявление против ФАС

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. «Мегафон» отозвал из арбитража свое заявление против Федеральной антимонопольной службы в рамках дела по тарифам на роуминг внутри РФ, следует из картотеки арбитражных дел.

Источник: РИА Новости

Арбитражный суд Москвы 15 августа зарегистрировал исковое заявление «Мегафона» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

«Ходатайством от 17 августа заявитель (“Мегафон”) уведомил суд об отзыве заявления. В связи с этим суд считает возможным удовлетворить поступившее ходатайство, возвратив поданное заявление», — сообщается в определении.

В понедельник "Мегафон" анонсировал обращение в суд с жалобой на ФАС, требуя признать незаконным предписание ведомства операторам связи устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри РФ.
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Как заявили в компании, исполнить предупреждение ФАС невозможно. При этом оператор уже давно предоставляет абонентам возможность выбора разных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы.

В середине июля служба предупредила операторов «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2) о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Позднее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин уточнил, что служба ждет исполнения предупреждения до 10—13 августа.

ФАС 3 августа уже возбудила дела в отношении каждого оператора «большой четверки» из-за цен в национальном роуминге. Их рассмотрение запланировано 26 сентября (в отношении «Вымпелкома» и «Мегафона»), 28 сентября (МТС) и 29 сентября («Т2 Мобайл» — бренд Tele2).

Операторы игнорируют ультиматум: цены на роуминг не снижены
Во время загрузки произошла ошибка.
14 августа© Ньюстюб
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