«Мегафон» отозвал заявление против ФАС

Источник: РИА Новости

Арбитражный суд Москвы 15 августа зарегистрировал исковое заявление «Мегафона» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

«Ходатайством от 17 августа заявитель (“Мегафон”) уведомил суд об отзыве заявления. В связи с этим суд считает возможным удовлетворить поступившее ходатайство, возвратив поданное заявление», — сообщается в определении.

В понедельник "Мегафон" анонсировал обращение в суд с жалобой на ФАС, требуя признать незаконным предписание ведомства операторам связи устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри РФ.

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Как заявили в компании, исполнить предупреждение ФАС невозможно. При этом оператор уже давно предоставляет абонентам возможность выбора разных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы.

В середине июля служба предупредила операторов «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2) о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Позднее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин уточнил, что служба ждет исполнения предупреждения до 10—13 августа .