«Мегафон» отозвал заявление против ФАС
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. «Мегафон» отозвал из арбитража свое заявление против Федеральной антимонопольной службы в рамках дела по тарифам на роуминг внутри РФ, следует из картотеки арбитражных дел.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. «Мегафон» отозвал из арбитража свое заявление против Федеральной антимонопольной службы в рамках дела по тарифам на роуминг внутри РФ, следует из картотеки арбитражных дел.
Арбитражный суд Москвы 15 августа зарегистрировал исковое заявление «Мегафона» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
«Ходатайством от 17 августа заявитель (“Мегафон”) уведомил суд об отзыве заявления. В связи с этим суд считает возможным удовлетворить поступившее ходатайство, возвратив поданное заявление», — сообщается в определении.
Как заявили в компании, исполнить предупреждение ФАС невозможно. При этом оператор уже давно предоставляет абонентам возможность выбора разных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы.
В середине июля служба предупредила операторов «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2) о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Позднее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин уточнил, что служба ждет исполнения предупреждения до
ФАС 3 августа уже возбудила дела в отношении каждого оператора «большой четверки»