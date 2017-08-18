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15:10 (мск), источник: NewsKo

Жители Прикамья всё чаще увольняются с работы

По данным Пермьстата, во втором квартале этого года из 610,6 тыс. работающих 20,5 тыс. человек работали неполный день. При этом доля таких работников, по сравнению с первым кварталом, снизилась на 11,8%.

Количество работников, находящихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работника и работодателя, уменьшилась на 39,6%. На 16,5% больше оформили работники отпуска без сохранения заработной платы.

Количество трудоустройств сократилось на 5,5% (36,2 тыс. человек). Из них 3,8% работников были приняты на новые рабочие места. Численность выбывших по различным причинам выросла на 5 тыс. человек и составила 41,1 тыс. человек. Большая часть из них (64,3%) уволилась по собственному желанию. Были уволены в связи с сокращением персонала 3,9% работников.

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