Жители Прикамья всё чаще увольняются с работы

Количество работников, находящихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работника и работодателя, уменьшилась на 39,6%. На 16,5% больше оформили работники отпуска без сохранения заработной платы.

Количество трудоустройств сократилось на 5,5% (36,2 тыс. человек). Из них 3,8% работников были приняты на новые рабочие места. Численность выбывших по различным причинам выросла на 5 тыс. человек и составила 41,1 тыс. человек. Большая часть из них (64,3%) уволилась по собственному желанию. Были уволены в связи с сокращением персонала 3,9% работников.