Иоффе: составлена смета на текущий ремонт дома-музея Волошина
КОКТЕБЕЛЬ, 18 авг — РИА Новости (Крым). Международный попечительский совет
КОКТЕБЕЛЬ, 18 авг — РИА Новости (Крым). Международный попечительский совет
Об этом на
«Уже составлена смета на текущий ремонт, который необходим дому Волошина. Думаю, что через год мы этот памятник приведем в порядок», — отметил Иоффе.
«Есть серьезные проблемы (с домом Волошина — ред.). Они застарелые: еще в украинском Крыму Союз писателей Украины под руководством Владимира Яворивского захватил Дом творчества писателей, который принадлежал Союзу писателей СССР, а вместе с этим прихватили ряд помещений, которые относятся к дому поэта, в частности, дом матери Максимилиана Волошина. Сейчас эта история сдвинулась с мертвой точки, и я надеюсь, что на следующем фестивале Koktebel Jazz Party мы сможем сообщить, что победили», — сказал Иоффе.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым),
Восстановление и развитие территории дома творчества предусмотрено в рамках масштабного проекта «Коктебель-парк».