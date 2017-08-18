Иоффе: составлена смета на текущий ремонт дома-музея Волошина

Об этом на пресс-конференции в рамках Koktebel Jazz Party сообщил председатель Общественной палаты Республики Крым, глава попечительского совета музея Григорий Иоффе.

«Уже составлена смета на текущий ремонт, который необходим дому Волошина. Думаю, что через год мы этот памятник приведем в порядок», — отметил Иоффе.

Вместе с тем он отметил, что сейчас заканчиваются судебные тяжбы вокруг захвата дома-музея Союзом писателей Украины.

«Есть серьезные проблемы (с домом Волошина — ред.). Они застарелые: еще в украинском Крыму Союз писателей Украины под руководством Владимира Яворивского захватил Дом творчества писателей, который принадлежал Союзу писателей СССР, а вместе с этим прихватили ряд помещений, которые относятся к дому поэта, в частности, дом матери Максимилиана Волошина. Сейчас эта история сдвинулась с мертвой точки, и я надеюсь, что на следующем фестивале Koktebel Jazz Party мы сможем сообщить, что победили», — сказал Иоффе.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), дом-музей Волошина наряду с 54 другими объектами входит в состав Дома творчества писателей «Коктебель». В период пребывания Крыма в составе Украины из собственности располагавшейся в нем общественной организации была выведена и передана в частные руки почти половина зданий и сооружений. Таким образом, в госсобственности остался только 31 объект, пять объектов фактически отсутствуют. Кроме того, были выявлены факты строительства на месте бывшей волейбольной площадки и теннисного корта.