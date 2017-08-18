Долгострой «Кольцовский» оживет осенью

Новый застройщик ЖК «Кольцовский» может зайти на объект уже осенью. Об этом сообщил «Уралинформбюро» глава Минстроя Свердловской области Михаил Волков.

«Прежний застройщик (ГК “Виктория” — прим. ред.), который планировал завершать объект, отказался от его реализации, — пояснил министр. — Сегодня нам, чтобы завести на объект нового застройщика, нужно понять, как мы поступим с прежним. Либо это будут договорные отношения, либо уступка прав (стройплощадка формально до сих пор принадлежит “Виктории” — прим.ред). Но мы планируем, что осенью строители туда зайдут».

По словам Михаила Волкова, первым делом на стройплощадке «Кольцовского» нужно решить три задачи: закончить строительство кровли, чтобы здание не затапливалось дождями, завершить монтаж внешнего контура, чтобы запустить отопление и восстановить разграбленную котельную на участке. «С потенциальным застройщиком мы эти вопросы обсуждали, понимание есть, сейчас идет работа над оргмоментами», — заверил он.

Следует напомнить, что на днях областной Минстрой нашел для достройки ЖК «Кольцовский» нового инвестора — компанию «Ривьера Инвест Екб», которая в данный момент строит на набережной Исети элитный жилой комплекс «Клубный дом» с подземным паркингом на 227 мест. После этого областные власти обратились к пайщикам «Кольцовского» с призывом прекратить голодовку, которую те начали на прошлой неделе, желая таким образом ускорить появление строителей на объекте.