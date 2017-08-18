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15:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Долгострой «Кольцовский» оживет осенью

Заверил министр Волков.

Новый застройщик ЖК «Кольцовский» может зайти на объект уже осенью. Об этом сообщил «Уралинформбюро» глава Минстроя Свердловской области Михаил Волков.

«Прежний застройщик (ГК “Виктория” — прим. ред.), который планировал завершать объект, отказался от его реализации, — пояснил министр. — Сегодня нам, чтобы завести на объект нового застройщика, нужно понять, как мы поступим с прежним. Либо это будут договорные отношения, либо уступка прав (стройплощадка формально до сих пор принадлежит “Виктории” — прим.ред). Но мы планируем, что осенью строители туда зайдут».

По словам Михаила Волкова, первым делом на стройплощадке «Кольцовского» нужно решить три задачи: закончить строительство кровли, чтобы здание не затапливалось дождями, завершить монтаж внешнего контура, чтобы запустить отопление и восстановить разграбленную котельную на участке. «С потенциальным застройщиком мы эти вопросы обсуждали, понимание есть, сейчас идет работа над оргмоментами», — заверил он.

Следует напомнить, что на днях областной Минстрой нашел для достройки ЖК «Кольцовский» нового инвестора — компанию «Ривьера Инвест Екб», которая в данный момент строит на набережной Исети элитный жилой комплекс «Клубный дом» с подземным паркингом на 227 мест. После этого областные власти обратились к пайщикам «Кольцовского» с призывом прекратить голодовку, которую те начали на прошлой неделе, желая таким образом ускорить появление строителей на объекте.

За неделю полку протестующих прибыло: к голодовке присоединился 79-летний пенсионер. Тем временем состояние здоровья участников акции ухудшается: некоторым приходится даже делать капельницы, чтобы поддержать жизненный тонус. По словам пайщиков, ни один чиновник за эти дни стройку не посетил.

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