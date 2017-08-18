Гимназия № 39 открылась в Екатеринбурге после реконструкции
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа, УралПолит.ru Торжественная церемония открытия гимназии № 39 после реконструкции состоялась в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа, УралПолит.ru Торжественная церемония открытия гимназии № 39 после реконструкции состоялась в Екатеринбурге.
Вновь открытая гимназия располагается на пересечении улиц Союзной и Циолковского, по адресу Союзная, 26, сообщается на официальном портале администрации Екатеринбурга.
«Гимназия № 39 имеет большую историю. На этом месте было старое здание. Два года назад… рядом с гимназией была построена новая школа № 18, в которую переехали гимназисты и коллектив. Сегодня мы открываем обновленную 39-ю гимназию, у нее осталось прежнее место, история и традиции, но появились улучшенные технологии, оборудование, подходы, современная мебель, интересные проектные решения, которые здесь уже реализованы», — сказал на церемонии открытия глава администрации города Александр Якоб.
Гимназия существует целых 75 лет. За это время старое здание пришло в полную негодность. Между тем, район вокруг нее интенсивно застраивался жилыми домами, и у жителей возникла проблема как определить детей в школу поближе к дому.
Поэтому было принято решение построить новую школу, что и было сделано. В то же время подготовили проект нового комплекса на месте гимназии.
Сначала демонтировали старое школьное здание на пересечении улиц Союзной и Циолковского, а затем на его месте приступили к возведению нового.
«Из новинок в школе использовано полностью прозрачное остекление главной входной группы. Пищеблок и медицинское отделение оборудованы по последнему слову техники. В гимназии даже есть свой стоматологический кабинет для учащихся и преподавателей», — говорится в сообщении.
В здании также есть два спортзала — большой и малый, причем последний оснащен большими настенными зеркалами, и в нем можно будет заниматься хореографией.
Всего
Гимназия примет первых учеников уже 1 сентября нынешнего учебного года.