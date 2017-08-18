Гимназия № 39 открылась в Екатеринбурге после реконструкции

Вновь открытая гимназия располагается на пересечении улиц Союзной и Циолковского, по адресу Союзная, 26, сообщается на официальном портале администрации Екатеринбурга.

«Гимназия № 39 имеет большую историю. На этом месте было старое здание. Два года назад… рядом с гимназией была построена новая школа № 18, в которую переехали гимназисты и коллектив. Сегодня мы открываем обновленную 39-ю гимназию, у нее осталось прежнее место, история и традиции, но появились улучшенные технологии, оборудование, подходы, современная мебель, интересные проектные решения, которые здесь уже реализованы», — сказал на церемонии открытия глава администрации города Александр Якоб.

Гимназия существует целых 75 лет. За это время старое здание пришло в полную негодность. Между тем, район вокруг нее интенсивно застраивался жилыми домами, и у жителей возникла проблема как определить детей в школу поближе к дому.

Поэтому было принято решение построить новую школу, что и было сделано. В то же время подготовили проект нового комплекса на месте гимназии.

Сначала демонтировали старое школьное здание на пересечении улиц Союзной и Циолковского, а затем на его месте приступили к возведению нового.

«Из новинок в школе использовано полностью прозрачное остекление главной входной группы. Пищеблок и медицинское отделение оборудованы по последнему слову техники. В гимназии даже есть свой стоматологический кабинет для учащихся и преподавателей», — говорится в сообщении.

Еще одним новшеством гимназии стал мультимедийный класс с функциями конференц-зала. Школьники смогут проводить презентации различных проектов, устраивать научные конференции, смотреть фильмы и многое другое.

В здании также есть два спортзала — большой и малый, причем последний оснащен большими настенными зеркалами, и в нем можно будет заниматься хореографией.

Всего гимназия-новостройка рассчитана на 550 учеников. Учиться они будут в одну смену. Общая площадь здания составляет 16 тыс. квадратных метров.