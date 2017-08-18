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16:19 (мск), источник: РИА Новости

Авиакомпания «Азимут» откроет 25 направлений из Ростова до 2021 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг — РИА Новости, Иван Капустин. Создаваемая на юге РФ авиакомпания «Азимут» планирует открыть из аэропорта «Платов», где будет базовым перевозчиком, в Аксайском районе Ростовской области 25 направлений, включая 5 международных, до 2021 года, говорится в сообщении районной администрации.

Источник: РИА Новости

«Уже в 2017 году компания планирует осуществлять прямые рейсы из аэропорта “Платов” в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Уфу, Самару, Казань, Грозный, Махачкалу. До 2021 года маршрутную сеть дополнят Калининград, Минводы, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Сургут, Геленджик, Ереван, а также Прага, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Тель-Авив», — говорится в сообщении.

По информации администрации, на текущий момент четыре судна Sukhoi Superjet 100 уже поступили во флот авиакомпании. Заключены контракты еще на 11 самолетов.

Авиакомпания «Азимут» создается для перевозок на юге России, одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев. Базовой воздушной гаванью для «Азимута» станет строящийся аэропорт «Платов» в Ростовской области. В пятницу 18 августа стало известно, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало авиакомпании «Азимут» сертификат эксплуатанта, что дает ей право на начало операционной деятельности.

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