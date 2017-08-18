Авиакомпания «Азимут» откроет 25 направлений из Ростова до 2021 года

«Уже в 2017 году компания планирует осуществлять прямые рейсы из аэропорта “Платов” в Москву,
По информации администрации, на текущий момент четыре судна Sukhoi Superjet 100 уже поступили во флот авиакомпании. Заключены контракты еще на 11 самолетов.
Авиакомпания «Азимут» создается для перевозок на юге России, одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев. Базовой воздушной гаванью для «Азимута» станет строящийся аэропорт «Платов» в Ростовской области. В пятницу 18 августа стало известно, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало авиакомпании «Азимут» сертификат эксплуатанта, что дает ей право на начало операционной деятельности.