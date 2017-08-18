Авиакомпания «Азимут» откроет 25 направлений из Ростова до 2021 года

Источник: РИА Новости

«Уже в 2017 году компания планирует осуществлять прямые рейсы из аэропорта “Платов” в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Уфу, Самару, Казань, Грозный, Махачкалу. До 2021 года маршрутную сеть дополнят Калининград, Минводы, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Сургут, Геленджик, Ереван, а также Прага, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Тель-Авив», — говорится в сообщении.

По информации администрации, на текущий момент четыре судна Sukhoi Superjet 100 уже поступили во флот авиакомпании. Заключены контракты еще на 11 самолетов.