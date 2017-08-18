Новый логистический центр появится на Кубани
Откроют его в Каневском районе Краснодарского края.
Откроют его в Каневском районе Краснодарского края.
Заместитель губернатора курирующий сферу АПК, Андрей Коробко рассказал о том, что уже в октябре текущего года в Кореновском районе откроется новый логистический центр. Этот вопрос стоит на особом контроле главы региона Вениамина Кондратьева.
«Сейчас на Кубани действуют шесть
Кроме логистического центра в Кореновском районе, в Лабинском районе завершается строительство