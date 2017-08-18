Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Почему не надо бояться вируса Коксаки
Врачи прокомментировали смерть Веры Глаголевой от рака желудка
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
СМИ: В Киеве заявили о желании крымчан вернуться в состав Украины
«Сбросил и забыл»: СМИ о новейшей «умной» бомбе РФ
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
США готовятся к массовому уничтожению долларов
46-летняя Кудрявцева показала счастливое фото с мужем - СМИ
Тарзан показал, как выглядит супруга в жизни – СМИ
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Муссонные наводнения в Южной Азии
16:18 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Новый логистический центр появится на Кубани

Откроют его в Каневском районе Краснодарского края.

Заместитель губернатора курирующий сферу АПК, Андрей Коробко рассказал о том, что уже в октябре текущего года в Кореновском районе откроется новый логистический центр. Этот вопрос стоит на особом контроле главы региона Вениамина Кондратьева.

«Сейчас на Кубани действуют шесть оптово-распределительных центров: в Ейском, Усть-Лабинском, Динском, Калининском, Брюховецком районах и Краснодаре. Губернатор подчеркнул, что их работа должна быть системной», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кроме логистического центра в Кореновском районе, в Лабинском районе завершается строительство оптово-распределительного центра с холодильником. Планируется, что ввод в эксплуатацию будет осуществлен осенью 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Умер известный российский актер, звезда "Ликвидации" и "Мастера и Маргариты"
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Киев назвал стоимость европейского «плана Маршалла» для Украины
Во время теракта в Испании пострадала россиянка
СМИ: от главы МИД ФРГ требуют объяснений из-за встречи с Путиным
Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг
Неизвестный напал с ножом на людей в финском Турку
В Москве нашли пропавшего певца Евгения Осина
Туристка из Австралии пережила теракты в трёх странах Европы
Спорт
Каррера vs Семин, Тарханов vs Гончаренко. Интриги 7-го тура РФПЛ Массимо Каррера уже проиграл два главных матча лета «Зениту» и ЦСКА, и третья осечка будет перебором
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
За неучтенные дома придется платить двойной налог
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь