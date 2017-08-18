Новый логистический центр появится на Кубани

Заместитель губернатора курирующий сферу АПК, Андрей Коробко рассказал о том, что уже в октябре текущего года в Кореновском районе откроется новый логистический центр. Этот вопрос стоит на особом контроле главы региона Вениамина Кондратьева.

«Сейчас на Кубани действуют шесть оптово-распределительных центров: в Ейском, Усть-Лабинском, Динском, Калининском, Брюховецком районах и Краснодаре. Губернатор подчеркнул, что их работа должна быть системной», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.