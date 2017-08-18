Челябинцам предлагают начать раздельный сбор мусора

Инициаторы проекта сообщают, что первая акция стартует в субботу и будет затем повторять раз в декаду.

Первая «Разделяйка» будет работать с 11.00 до 14.00 в сквере спального района города — на северо-западе.

Здесь будут принимать разнообразные отходы и попутно просвещать горожан на тему, как приобрести полезные эко-привычки.

Для самых маленьких участников акции проведут эко-квест, где ребята смогут не только поиграть, но и получить полезные знания.

На утилизацию можно сдать стекло, бумагу, чистые и предварительно смятые ПЭТ-бутылки и пакеты, жестяные и алюминиевые банки, а также электронику, батарейки, лампочки, ветошь, одежду.

Особенно активисты-экологи призывают не выбрасывать в мусорное ведро батарейки и старые телефонные аккумуляторы, которые ответственны за 50−70% образования тяжёлых металлов на свалках.

«Всего одна пальчиковая батарейка, выброшенная в урну, может загрязнить примерно 20 кв.м. почвы или 400 л. воды тяжелыми металлами — это ртуть, свинец, кадмий, никель, цинк, марганец, литий», — отмечают инициаторы акции.

Для тех, кто не может сам привезти утиль, открыта рубрика «ПОПУТЧИКИ», где можно попросить или предложить помощь в транспортировке вторсырья.

Технику раздельного сбора мусора пробуют внедрять в Копейске, Златоусте и Магнитогорске (Челябинской области).