Челябинцам предлагают начать раздельный сбор мусора
Челябинск. 18 августа.
Челябинск. 18 августа.
Инициаторы проекта сообщают, что первая акция стартует в субботу и будет затем повторять раз в декаду.
Первая «Разделяйка» будет работать с 11.00 до 14.00 в сквере спального района города — на
Здесь будут принимать разнообразные отходы и попутно просвещать горожан на тему, как приобрести полезные
Для самых маленьких участников акции проведут
На утилизацию можно сдать стекло, бумагу, чистые и предварительно смятые
Особенно
«Всего одна пальчиковая батарейка, выброшенная в урну, может загрязнить примерно 20 кв.м. почвы или 400 л. воды тяжелыми металлами — это ртуть, свинец, кадмий, никель, цинк, марганец, литий», — отмечают инициаторы акции.
Для тех, кто не может сам привезти утиль, открыта рубрика «ПОПУТЧИКИ», где можно попросить или предложить помощь в транспортировке вторсырья.
Технику раздельного сбора мусора пробуют внедрять в Копейске, Златоусте и Магнитогорске (Челябинской области).
В областном центре пока не было установлено контейнеров для раздельного сбора ТКО.