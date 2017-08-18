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16:10 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Ленинском районе Челябинска снесут незаконные ларьки

Нелегальные киоски демонтируют до конца сентября.

В Ленинском районе Челябинска демонтируют незаконные ларьки, сообщают в пресс-службе УФАС.

Под снос попадают торговые объекты, расположенные на Агалакова, 29, занимающиеся продажей мясной, молочной, табачной продукции и хлебобулочных изделий.

Демонтировать киоски необходимо до 30 сентября. После этого в течение трёх дней нужно предоставить в УФАС документы, подтверждающие взыскание платы за право размещения, снос и дату демонтажа.

Напомним, глава Челябинска поручил сносить нелегальные киоски и взял под личный контроль эту ситуацию.

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