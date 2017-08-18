В Ленинском районе Челябинска снесут незаконные ларьки
Нелегальные киоски демонтируют до конца сентября.
Нелегальные киоски демонтируют до конца сентября.
В Ленинском районе Челябинска демонтируют незаконные ларьки, сообщают в
Под снос попадают торговые объекты, расположенные на Агалакова, 29, занимающиеся продажей мясной, молочной, табачной продукции и хлебобулочных изделий.
Демонтировать киоски необходимо до 30 сентября. После этого в течение трёх дней нужно предоставить в УФАС документы, подтверждающие взыскание платы за право размещения, снос и дату демонтажа.
Напомним, глава Челябинска поручил сносить нелегальные киоски и взял под личный контроль эту ситуацию.