Три района Крыма столкнулись с проблемой засоления питьевой воды — министр

По его словам, засоление происходит из-за активного использования подземных водохранилищ.

«Есть проблема с питьевой водой в Раздольненском, Красноперекопском, Джанкойском районе. Те запасы воды, которые уходят, они подпитываются за счет Сиваша (залив на западе Азовского моря — ред.) и есть большое засоление», — сказал журналистам Рюмшин.

По его словам, глава Республики дал команду установить в населенных пунктах опреснители.