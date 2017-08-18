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18:01 (мск), источник: РИА Крым

Три района Крыма столкнулись с проблемой засоления питьевой воды — министр

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости (Крым). Три района Крыма столкнулись с проблемой засоления питьевой воды, сообщил министр сельского хозяйства Республики Андрей Рюмшин.

По его словам, засоление происходит из-за активного использования подземных водохранилищ.

«Есть проблема с питьевой водой в Раздольненском, Красноперекопском, Джанкойском районе. Те запасы воды, которые уходят, они подпитываются за счет Сиваша (залив на западе Азовского моря — ред.) и есть большое засоление», — сказал журналистам Рюмшин.

По его словам, глава Республики дал команду установить в населенных пунктах опреснители.

«Над этим работают, и в ближайшее время мы этот вопрос решим. Будут выделены средства, наука работает, индивидуально по каждому населенному пункту», — подчеркнул министр.

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