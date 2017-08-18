В Волгоградской области приводят в порядок аварийно-опасные участки трассы
На семикилометровом участке трассы «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба», признанным одним из самых
На семикилометровом участке трассы «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба», признанным одним из самых
В настоящее время дорожники выполняют фрезерование, устройство выравнивающего, а также верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, приводят в порядок обочины. Кроме того, на автотрассе появятся 13 новых автобусных остановок и новые линии освещения.
Отметим, что безопасности и качеству автомагистралей в области уделяется повышенное внимание. Благодаря планомерной профилактической профилактической работе по предотвращению ДТП, количество аварий в регионе за 7 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 16%. При этом погибших в ДТП людей сократилось на 15%.
Напомним, что тема ликвидации очагов аварийности стала одной из главных на выездном совещании по развитию дорожной сети Волгограда и прилегающих территорий, которое глава региона Андрей Бочаров провел 30 июня в Среднеахтубинском районе. Реализация инфраструктурных проектов — приоритет долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной губернатором. Положительную динамику в изменении состояния волгоградских дорог отметил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Волгоград.
Добавим, по программе «безопасные и качественные дороги» в Волгограде, Волжском и на прилегающих к областному центру территориях будет приведено в порядок 136 объектов. Участие волгоградского региона в этом проекте стало одним из результатов взаимодействия Волгоградской области с Министерством транспорта Российской Федерации и Росавтодором. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,2 миллиарда рублей, еще столько же заложены в областном и муниципальном бюджетах. Планируется отремонтировать 86 километров региональных, межмуниципальных и местных автодорог, устроить искусственное освещение протяженностью свыше 21 километра, барьерные и пешеходные ограждения, обустроить 27 пешеходных переходов.