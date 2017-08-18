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17:46 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев предостерег от поспешной продажи акций казахстанских компаний

Глава государства призвал не форсировать процесс продажи акций крупнейших казахстанских компаний без максимальной выгоды для государства.

Источник: Nur.kz

Отметив эффективность реализации Плана приватизации в привлечении инвесторов, глава государства призвал не форсировать процесс продажи акций крупнейших казахстанских компаний без максимальной выгоды для государства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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«В рамках индустриализации ключевым является привлечение инвестиций. Инвесторы продолжают сталкиваться с бюрократией. Акимы должны переформатировать свою работу на местах, занять активную позицию», — призвал президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание на необходимость повышения эффективности программы занятости и поручил акимам активизировать работу по созданию постоянных рабочих мест в регионах.

Также Нурсултан Назарбаев отметил слабый темп микрокредитования, несмотря на выделение в текущем году 37 млрд тенге для развития массового предпринимательства.

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