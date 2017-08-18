Назарбаев предостерег от поспешной продажи акций казахстанских компаний
Глава государства призвал не форсировать процесс продажи акций крупнейших казахстанских компаний без максимальной выгоды для государства.
Глава государства призвал не форсировать процесс продажи акций крупнейших казахстанских компаний без максимальной выгоды для государства.
Отметив эффективность реализации Плана приватизации в привлечении инвесторов, глава государства призвал не форсировать процесс продажи акций крупнейших казахстанских компаний без максимальной выгоды для государства, передает NUR.KZ со ссылкой на
«В рамках индустриализации ключевым является привлечение инвестиций. Инвесторы продолжают сталкиваться с бюрократией. Акимы должны переформатировать свою работу на местах, занять активную позицию», — призвал президент Казахстана.
Глава государства обратил внимание на необходимость повышения эффективности программы занятости и поручил акимам активизировать работу по созданию постоянных рабочих мест в регионах.
Также Нурсултан Назарбаев отметил слабый темп микрокредитования, несмотря на выделение в текущем году 37 млрд тенге для развития массового предпринимательства.