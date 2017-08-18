Красноглинское шоссе расширят до четырех полос уже в этом году

Напомним, ремонт автомагистрали начался в июле, работы рассчитаны на два года (срок окончания — сентябрь 2018 г.), стоимость работ 1,1 млрд руб. (в том числе в 2017 г. 533,5 млн рублей). Общая протяженность ремонтируемого участка 9,75 км.

Как рассказал руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Данилов, в рамках проекта предполагается расширить Красноглинское шоссе до полноценных четырех полос, разделить встречные транспортные потоки ограждением, установить ограждение на обочинах и сделать все пешеходные переходы регулируемыми. Кроме того, на Красноглинском шоссе появятся тротуары.

«Эти меры позволят повысить безопасность и водителей, и пешеходов», — подчеркнул он. По его словам, ремонт дороги назрел очень давно — так, глубина колеи здесь составляла 12 см, тогда как по нормативу она не должна превышать 4 см.

Сейчас идет фрезерование старого покрытия и выравнивание дороги. После этого рабочие приступят к расширению проезжей части и к укладке выравнивающего нижнего слоя асфальтобетона.

«Мы планируем закончить работы по расширению дороги и укладке нижнего слоя асфальтобетона до конца октября. Укладка верхнего слоя, установка барьеров, ограждений и светофоров, а также благоустройство территории запланировано на следующий год», — рассказал начальник участка компании «СамараТрансСтрой» Михаил Панин.

Напомним, Красноглинское шоссе ремонтируют в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации, которая вошла в приоритетный проект РФ «Безопасные и качественные дороги». В региональную программу включены автодороги федерального, регионального и местного значения общей протяженностью 2,5 тыс. км.

В течение 2017−2018 гг. предусмотрен ремонт 286,9 км автодорог, входящих в агломерацию. Аким образом планируется довести уровень нормативного состояния этих дорог с 42,2% в 2016 г. до 54% в 2018 году. Также планируется сократить количество мест концентрации ДТП со 137 до 67.

За два года на реализацию программы из федерального и регионального бюджетов предусмотрено 7, 442 млрд руб., в том числе из федеральной казны — 3,4 млрд рублей.

В 2017 г. на реализацию мероприятий программы уже направлено 4,1 млрд рублей (1,8 млрд — из федерального, 2,27 млрд руб. — из областного бюджета).