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17:45 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Инвестсовет отложил вопрос по заводу строительных изделий из ячеистого бетона в Нижнем Новгороде

Инвестсовет отложил рассмотрение вопроса по заводу строительных изделий из ячеистого бетона в Нижнем Новгороде.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Такое решение было принято на заседании инвестсовета при губернаторе Нижегородской области 18 августа 2017 года. Проект предусматривает создание завода строительных изделий из армированного ячеистого бетона на ул. Коновалова в Сормовском районе.

ООО «ПК «Строй Тим» планирует вложить в производство 156,5 млн рублей. Площадь участка под будущий завод составляет 19 тысяч кв м, инвестор запрашивает его в долгосрочную аренду. В итоге было принято решение отложить данный вопрос, как пояснили НИА «Нижний Новгород» в правительстве — из-за того что в инвестсовет были поданы не все необходимые документы.

СПРАВКА:

ООО «ПК «Строй Тим» создано в мае 2017 года. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Директором и соучредителем организации является Дмитрий Войнов, еще одним учредителем — Максим Язынин. Основной вид деятельности — производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня.

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