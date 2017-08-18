Инвестсовет отложил вопрос по заводу строительных изделий из ячеистого бетона в Нижнем Новгороде

Такое решение было принято на заседании инвестсовета при губернаторе Нижегородской области 18 августа 2017 года. Проект предусматривает создание завода строительных изделий из армированного ячеистого бетона на ул. Коновалова в Сормовском районе.

ООО «ПК «Строй Тим» планирует вложить в производство 156,5 млн рублей. Площадь участка под будущий завод составляет 19 тысяч кв м, инвестор запрашивает его в долгосрочную аренду. В итоге было принято решение отложить данный вопрос, как пояснили НИА «Нижний Новгород» в правительстве — из-за того что в инвестсовет были поданы не все необходимые документы.