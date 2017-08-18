Инвестсовет отложил вопрос по заводу строительных изделий из ячеистого бетона в Нижнем Новгороде
Инвестсовет отложил рассмотрение вопроса по заводу строительных изделий из ячеистого бетона в Нижнем Новгороде.
Инвестсовет отложил рассмотрение вопроса по заводу строительных изделий из ячеистого бетона в Нижнем Новгороде.
Такое решение было принято на заседании инвестсовета при губернаторе Нижегородской области 18 августа 2017 года. Проект предусматривает создание завода строительных изделий из армированного ячеистого бетона на ул. Коновалова в Сормовском районе.
ООО «ПК «Строй Тим» планирует вложить в производство 156,5 млн рублей. Площадь участка под будущий завод составляет 19 тысяч кв м, инвестор запрашивает его в долгосрочную аренду. В итоге было принято решение отложить данный вопрос, как пояснили НИА «Нижний Новгород» в правительстве —
СПРАВКА:
ООО «ПК «Строй Тим» создано в мае 2017 года. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Директором и соучредителем организации является Дмитрий Войнов, еще одним учредителем — Максим Язынин. Основной вид деятельности — производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня.