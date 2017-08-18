Источник: AP 2017

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» рассматривает возможность открытия рейса Минск-Херсон-Минск, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Игорь Чергинец.

Он подтвердил, что несколько дней назад в Минске прошли переговоры с делегацией Международного аэропорта Херсон, во время которых обсуждался вопрос открытия рейса Минск-Херсон-Минск. «Вопрос открытия такого рейса обсуждается. Предложение интересное, но все зависит от условий, которые предоставит нам украинская сторона», — отметил Игорь Чергинец.

Заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности белорусской авиакомпании пояснил, что для оценки экономической целесообразности выполнения регулярных полетов между Минском и Херсоном и расчета стоимости рейса и тарифов «Белавиа» запросила информацию по ставкам пошлин на наземное и аэропортовое обслуживание в аэропорту Херсон, а также возможные преференции на данные услуги.