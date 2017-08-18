«Белавиа» рассматривает возможность открытия рейса Минск-Херсон-Минск
Несколько дней назад в Минске прошли переговоры с делегацией Международного аэропорта Херсон, во время которых обсуждался вопрос открытия рейса
Несколько дней назад в Минске прошли переговоры с делегацией Международного аэропорта Херсон, во время которых обсуждался вопрос открытия рейса
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» рассматривает возможность открытия рейса
Он подтвердил, что несколько дней назад в Минске прошли переговоры с делегацией Международного аэропорта Херсон, во время которых обсуждался вопрос открытия рейса
Заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности белорусской авиакомпании пояснил, что для оценки экономической целесообразности выполнения регулярных полетов между Минском и Херсоном и расчета стоимости рейса и тарифов «Белавиа» запросила информацию по ставкам пошлин на наземное и аэропортовое обслуживание в аэропорту Херсон, а также возможные преференции на данные услуги.
Авиакомпания «Белавиа» — крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет из Минска регулярные рейсы в 49 аэропортов 28 стран. Флот авиакомпании насчитывает 26 воздушных судов (пять Boeing 737−800, шесть Boeing 737−500, семь Boeing 737−300, два Embraer-175, два Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).