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20:02 (мск), источник: БЕЛТА

«Белавиа» рассматривает возможность открытия рейса Минск-Херсон-Минск

Несколько дней назад в Минске прошли переговоры с делегацией Международного аэропорта Херсон, во время которых обсуждался вопрос открытия рейса Минск-Херсон-Минск.

Источник: AP 2017

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» рассматривает возможность открытия рейса Минск-Херсон-Минск, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Игорь Чергинец.

Он подтвердил, что несколько дней назад в Минске прошли переговоры с делегацией Международного аэропорта Херсон, во время которых обсуждался вопрос открытия рейса Минск-Херсон-Минск. «Вопрос открытия такого рейса обсуждается. Предложение интересное, но все зависит от условий, которые предоставит нам украинская сторона», — отметил Игорь Чергинец.

Заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности белорусской авиакомпании пояснил, что для оценки экономической целесообразности выполнения регулярных полетов между Минском и Херсоном и расчета стоимости рейса и тарифов «Белавиа» запросила информацию по ставкам пошлин на наземное и аэропортовое обслуживание в аэропорту Херсон, а также возможные преференции на данные услуги.

Авиакомпания «Белавиа» — крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет из Минска регулярные рейсы в 49 аэропортов 28 стран. Флот авиакомпании насчитывает 26 воздушных судов (пять Boeing 737−800, шесть Boeing 737−500, семь Boeing 737−300, два Embraer-175, два Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).

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