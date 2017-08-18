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21:18 (мск), источник: БЕЛТА

Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сняла временные ограничения на ввоз продукции трех белорусских предприятий.

Источник: БЕЛТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с учетом проведенных переговоров с белорусской стороной, а также гарантий замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси — директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александра Субботина, восстанавливает право поставок на территорию России продукции белорусских предприятий: ОАО «Молочные горки», ОАО «Рогачевский МКК», ОАО «Савушкин продукт», — говорится в сообщении.

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