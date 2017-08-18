Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с учетом проведенных переговоров с белорусской стороной, а также гарантий замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси — директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александра Субботина, восстанавливает право поставок на территорию России продукции белорусских предприятий: ОАО «Молочные горки», ОАО «Рогачевский МКК», ОАО «Савушкин продукт», — говорится в сообщении.