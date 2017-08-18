Банк ядерного топлива МАГАТЭ будут охранять силы Нацгвардии РК

Источник: Newtimes.kz

Установлены дополнительные и противотаранные ограждения, контрольно-пропускной пункт, а также современные средства контроля и обнаружения. Об этом сообщил менеджер компании «Казатомпром».

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По его словам, исключена также угроза экологической безопасности: уран будет храниться в специальных контейнерах, что исключает утечку радиоактивных материалов. Контейнеры устойчивы к масштабным природным катаклизмам и техногенным катастрофам.

Напомним, церемония открытия банка состоится 29 августа на базе Ульбинского металлургического завода.

Банк ядерного топлива создается под эгидой МАГАТЭ. Здесь будет храниться до 90 метрических тонн низкообогащенного урана в виде гексафторида. Банк обеспечит гарантированные поставки ядерного топлива на атомные станции государств-членов МАГАТЭ.