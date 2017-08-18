Единый архив электронных документов создадут в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане будет создан единый архив электронных документов, передает 24.kz.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане будет создан единый архив электронных документов, передает 24.kz.
Главная его цель — сохранность и упорядочение информации. Проект вошел в госпрограмму «Цифровой Казахстан».
Начать его реализацию планируют уже в следующем году. Сервис позволит каждому пользователю получать архивную информацию в удаленном режиме, вне зависимости от того, где она находится на хранении. Отметим, что работа по созданию хранилища электронных документов, сформированных в госорганах, начата Министерством культуры и спорта в этом году.
Сейчас оцифровано около 2% от общего национального фонда. Всего же на хранении находится порядка 23 млн единиц документов.
Алия Мустафина, директор Департамента архивного дела и документации МКС РК отмечает:
— Речь идет о документах, которые формируются в электронном виде. Это электронные системы документооборота, системы