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18 августа, источник: Kazinform

Единый архив электронных документов создадут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане будет создан единый архив электронных документов, передает 24.kz.

Главная его цель — сохранность и упорядочение информации. Проект вошел в госпрограмму «Цифровой Казахстан».

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Начать его реализацию планируют уже в следующем году. Сервис позволит каждому пользователю получать архивную информацию в удаленном режиме, вне зависимости от того, где она находится на хранении. Отметим, что работа по созданию хранилища электронных документов, сформированных в госорганах, начата Министерством культуры и спорта в этом году.

Сейчас оцифровано около 2% от общего национального фонда. Всего же на хранении находится порядка 23 млн единиц документов.

Алия Мустафина, директор Департамента архивного дела и документации МКС РК отмечает:

 — Речь идет о документах, которые формируются в электронном виде. Это электронные системы документооборота, системы Е-лицензирования, электронного правительства, порталы и так далее. То есть это весь массив информации, который сейчас формируется в электронном виде. Архивы в последующем должны быть готовы к приему этой информации, и сейчас уже начать проработку, для того чтобы быть готовым решать эти задачи.

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