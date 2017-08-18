Единый архив электронных документов создадут в Казахстане

Главная его цель — сохранность и упорядочение информации. Проект вошел в госпрограмму «Цифровой Казахстан».

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Начать его реализацию планируют уже в следующем году. Сервис позволит каждому пользователю получать архивную информацию в удаленном режиме, вне зависимости от того, где она находится на хранении. Отметим, что работа по созданию хранилища электронных документов, сформированных в госорганах, начата Министерством культуры и спорта в этом году.

Сейчас оцифровано около 2% от общего национального фонда. Всего же на хранении находится порядка 23 млн единиц документов.

Алия Мустафина, директор Департамента архивного дела и документации МКС РК отмечает: