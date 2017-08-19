В Челябинске активизируют подготовку к саммитам ШОС и БРИКС

На совещании правительства региона 18 августа специалисты рассмотрели документацию, оценили геодезию и геологию земельного участка, выбранного под строительство центра, обсудили вопросы переноса инженерных коммуникаций. На совещании с докладом выступил победитель специально организованного международного конкурса, главный архитектор проектного института «Арена» Дмитрий Буш.

«Начинаем работы по детальному проектированию и продолжаем подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в рамках рабочей группы», — сказал на совещании губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Работы по подготовке к встрече саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске идут согласно запланированным графикам, отмечают члены правительства региона. В четвёртом квартале 2019 года будет завершено строительство первой очереди. Общественно-деловой центр запланирован во вторую очередь, работы по которой начнутся в январе 2018 года.

Тем временем начата стройка конгресс-холла — объекта для приема саммитов. Здание расположится на улице Труда между гостиницей Radisson Blu и ТРК «Гагарин Парк».