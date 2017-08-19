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09:25 (мск), источник: ИА REGNUM

В Челябинске активизируют подготовку к саммитам ШОС и БРИКС

Начаты работы по проектированию общественно-делового центра для проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

На совещании правительства региона 18 августа специалисты рассмотрели документацию, оценили геодезию и геологию земельного участка, выбранного под строительство центра, обсудили вопросы переноса инженерных коммуникаций. На совещании с докладом выступил победитель специально организованного международного конкурса, главный архитектор проектного института «Арена» Дмитрий Буш.

«Начинаем работы по детальному проектированию и продолжаем подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в рамках рабочей группы», — сказал на совещании губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Работы по подготовке к встрече саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске идут согласно запланированным графикам, отмечают члены правительства региона. В четвёртом квартале 2019 года будет завершено строительство первой очереди. Общественно-деловой центр запланирован во вторую очередь, работы по которой начнутся в январе 2018 года.

Тем временем начата стройка конгресс-холла — объекта для приема саммитов. Здание расположится на улице Труда между гостиницей Radisson Blu и ТРК «Гагарин Парк».

Однако, несмотря на начатое строительство, эксперты отмечают, что высока вероятность не успеть в срок. Работы предстоит много, а времени для возведения уже практически не осталось. Также, указывают эксперты, до сих пор нет четкого заявления федерального центра, что городом проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году будет Челябинск. Добавляет сомнений и отсутствие инвесторов. Некоторые политологи и вовсе заявляют, что саммиты пройдут в Екатеринбурге, мол, для этого уже существует вся инфраструктура. Однако чиновники Южного Урала не рассматривают вариант проведения мероприятий вне южноуральской столицы.

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