В Челябинске активизируют подготовку к саммитам ШОС и БРИКС
Начаты работы по проектированию
Начаты работы по проектированию
На совещании правительства региона 18 августа специалисты рассмотрели документацию, оценили геодезию и геологию земельного участка, выбранного под строительство центра, обсудили вопросы переноса инженерных коммуникаций. На совещании с докладом выступил победитель специально организованного международного конкурса, главный архитектор проектного института «Арена» Дмитрий Буш.
«Начинаем работы по детальному проектированию и продолжаем подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в рамках рабочей группы», — сказал на совещании губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Работы по подготовке к встрече саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске идут согласно запланированным графикам, отмечают члены правительства региона. В четвёртом квартале 2019 года будет завершено строительство первой очереди.
Тем временем начата стройка
Однако, несмотря на начатое строительство, эксперты отмечают, что высока вероятность не успеть в срок. Работы предстоит много, а времени для возведения уже практически не осталось. Также, указывают эксперты, до сих пор нет четкого заявления федерального центра, что городом проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году будет Челябинск. Добавляет сомнений и отсутствие инвесторов. Некоторые политологи и вовсе заявляют, что саммиты пройдут в Екатеринбурге, мол, для этого уже существует вся инфраструктура. Однако чиновники Южного Урала не рассматривают вариант проведения мероприятий вне южноуральской столицы.