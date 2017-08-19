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01:10 (мск), источник: РИА Новости

Телеканал Life сообщил о прекращении вещания

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Телеканал Life разместил сообщение о прекращении вещания и предложил своим зрителям смотреть новости на сайте и в соцсетях.

Источник: РИА "Новости"

Ранее первый замгендиректора холдинга News Media, в состав которого входит телеканал Life, Анатолий Сулейманов сообщил РИА Новости, что медиапроект Life в рамках стратегии развития, о которой говорили еще год назад, в ближайшее время приступит к сокращению новостного эфирного вещания, которое повлечет за собой и сокращение штата сотрудников.

«Уважаемые телезрители, новости телеканала Life теперь смотрите в социальных сетях и на сайте life.ru», — говорится в сообщении, обращенном к зрителям канала.

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