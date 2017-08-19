Кеты в Анюе стало больше
Хабаровские ученые провели исследования по учету мальков осенней кеты.
Хабаровские ученые провели исследования по учету мальков осенней кеты.
Хабаровские ученые провели исследования по учету численности мальков осенней кеты на реке Анюй. Учет проводился в районе автодорожного моста трассы Хабаровск —
В течение двух месяцев ученые
По предварительным данным численность молоди осенней кеты в реке Анюй — 72,5 млн экз. Это больше, чем при прошлом учете (2008 г.), тогда скатилось с нерестилищ в Анюй 60,35 млн экз. молоди.
— Но как ученый я скажу, что сейчас общая численность лососёвых в Тихоокеанском регионе невысокая. Условия диктует, прежде всего, природа. Существует периодичность — 3−4 года, когда количество лососёвых то увеличивается, то уменьшатся. В 2006 году, к примеру, даже поговаривали о занесении кеты в Красную книгу, настолько мало её было. А в 2007 году начался рост, — говорит заведующий лабораторией биоресурсов рек Амурского региона
По словам ученого, для увеличения численности кеты важны не только природные, но и экономический, и человеческий факторы.
— Чем меньше рыбы, тем больше орудий лова используют рыбодобытчики. Это объяснимо, им нужны объёмы. Свою негативную лепту в уменьшение численности кеты вносят браконьеры. Анюй — река нерестовая, вылов кеты в период нереста там запрещен. Тем не менее, река становится местом концентрации браконьеров, которым собственно нужна не рыба, а икра, — объясняет Андрей Шмигирилов.