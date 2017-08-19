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09:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Кеты в Анюе стало больше

Хабаровские ученые провели исследования по учету мальков осенней кеты.

Хабаровские ученые провели исследования по учету численности мальков осенней кеты на реке Анюй. Учет проводился в районе автодорожного моста трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, практически на границе национального парка «Анюйский», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ФГБУ «Заповедное Приамурье».

В течение двух месяцев ученые ТИНРО-центра каждый час проверяли установленные по течению ловушки, считали количество выловленных мальков и возвращали их в родную стихию.

По предварительным данным численность молоди осенней кеты в реке Анюй — 72,5 млн экз. Это больше, чем при прошлом учете (2008 г.), тогда скатилось с нерестилищ в Анюй 60,35 млн экз. молоди.

 — Но как ученый я скажу, что сейчас общая численность лососёвых в Тихоокеанском регионе невысокая. Условия диктует, прежде всего, природа. Существует периодичность — 3−4 года, когда количество лососёвых то увеличивается, то уменьшатся. В 2006 году, к примеру, даже поговаривали о занесении кеты в Красную книгу, настолько мало её было. А в 2007 году начался рост, — говорит заведующий лабораторией биоресурсов рек Амурского региона ТИНРО-Центр Андрей Шмигирилов.

По словам ученого, для увеличения численности кеты важны не только природные, но и экономический, и человеческий факторы.

 — Чем меньше рыбы, тем больше орудий лова используют рыбодобытчики. Это объяснимо, им нужны объёмы. Свою негативную лепту в уменьшение численности кеты вносят браконьеры. Анюй — река нерестовая, вылов кеты в период нереста там запрещен. Тем не менее, река становится местом концентрации браконьеров, которым собственно нужна не рыба, а икра, — объясняет Андрей Шмигирилов.

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