Миллиарды рублей обещает принести игорная зона бюджету Приморья

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 августа, PrimaMedia.

По итогам реализации второго этапа проекта интегрированного развлекательного курорта «Приморье» ожидается значительный эффект на развитие экономики Приморского края. До конца 2019 года в нее планируется привлечь более 40 миллиардов рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморья.

Генеральный директор Корпорации развития Приморского края Андрей Фоломеев сообщил, что значительное увеличение инвестиционных потоков в регион за счет работы над реализацией проекта интегрированного развлекательного курорта «Приморье» можно будет отметить в 2019 году. Основными индикаторами «успеха», по его словам, является объем привлеченных инвестиций, налоговые отчисления в бюджет, а также социально-экономические и туристические показатели.

«В 2016 году мы перешли на второй этап реализации проекта. К концу 2019 года по соглашениям, ранее заключенными с инвесторами, в экономику Приморского края планируется привлечь 33,5 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций. Средства пойдут на создание новых объектов, а именно гостинично-развлекательных комплексов с казино», — сообщил он.

По данным корпорации, на сегодняшний день на своих площадках работают компании ООО «Приморский Энтертейнмент Резортс Сити» и ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим 24» — строительство ведется согласно утвержденному плану.

Так, первая очередь гостиничного комплекса с казино и аквапарком Naga Vladivostok оценивается инвесторами в 6,7 миллиарда рублей. Инвестором выступает ООО «Приморский Энтертейнмент Резортз Сити» — зарегистрированная в России дочерняя компания Naga Corp Ltd (Камбоджа).

К 2020 году планируется построить гостиничный комплекс с казино Selena стоимостью 5,8 миллиарда рублей. Инвестором выступает ООО «Даймонд ФорчунХолдингс Прим» — группа российских компаний с участием иностранных инвестиций.

Инвестор первого казино — компания Summit AscentHoldings Prim (принадлежит корпорации Melco International Development) — сразу после запуска первого казино Tigre de Cristal готовится к строительству своего второго объекта, стоимостью 500 миллионов долларов США. Первый этап нового объекта — четырёхзвёздочный отель с казино — будет реализован до конца 2019 года с привлечением инвестиций в размере 4,1 миллиарда рублей (инвестор ООО «Джи1 Интертейнмент»). Защита дизайн-проекта будущего объекта состоится в этом году.

Отметим, что первоначально Корпорация развития Приморского края совместно с инвесторами планировало вложить в проект 55,5 миллиардов рублей, но на сегодняшний день соглашения с инвесторами заключены на общую сумму 79,5 миллиардов рублей.

Руководство Корпорации развития Приморского края также отметило, что к 2019 году должно было завершиться строительство гостиничных комплексов с казино Sun и Phoenix. Их общая стоимость до 2019 года оценивается в 16,8 миллиардов рублей. Инвесторы этих объектов выходят из проекта по решению суда, но на данные участки уже есть заинтересованные компании, поэтому объекты также могут быть построены в рамках второй очереди. Задержка в строительстве не отразится на итоговых результатах всего проекта.

Напомним, что в настоящий момент АО «Корпорация развития Приморского края» проводит прием заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора субаренды на свободные участки в интегрированном развлекательном курорте «Приморье». Время окончания приема заявок — 28 августа 10:00. Всего свободно четыре участка общей площадью 41 гектар.