Миллиарды рублей обещает принести игорная зона бюджету Приморья
Основными индикаторами «успеха» является объем привлеченных инвестиций.
Основными индикаторами «успеха» является объем привлеченных инвестиций.
Владивосток, 19 августа, PrimaMedia.
По итогам реализации второго этапа проекта интегрированного развлекательного курорта «Приморье» ожидается значительный эффект на развитие экономики Приморского края. До конца 2019 года в нее планируется привлечь более 40 миллиардов рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморья.
Генеральный директор Корпорации развития Приморского края Андрей Фоломеев сообщил, что значительное увеличение инвестиционных потоков в регион за счет работы над реализацией проекта интегрированного развлекательного курорта «Приморье» можно будет отметить в 2019 году. Основными индикаторами «успеха», по его словам, является объем привлеченных инвестиций, налоговые отчисления в бюджет, а также
«В 2016 году мы перешли на второй этап реализации проекта. К концу 2019 года по соглашениям, ранее заключенными с инвесторами, в экономику Приморского края планируется привлечь 33,5 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций. Средства пойдут на создание новых объектов, а именно
По данным корпорации, на сегодняшний день на своих площадках работают компании ООО «Приморский Энтертейнмент Резортс Сити» и ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим 24» — строительство ведется согласно утвержденному плану.
Так, первая очередь гостиничного комплекса с казино и аквапарком Naga Vladivostok оценивается инвесторами в 6,7 миллиарда рублей. Инвестором выступает ООО «Приморский Энтертейнмент Резортз Сити» — зарегистрированная в России дочерняя компания Naga Corp Ltd (Камбоджа).
К 2020 году планируется построить гостиничный комплекс с казино Selena стоимостью 5,8 миллиарда рублей. Инвестором выступает ООО «Даймонд ФорчунХолдингс Прим» — группа российских компаний с участием иностранных инвестиций.
Инвестор первого казино — компания Summit AscentHoldings Prim (принадлежит корпорации Melco International Development) — сразу после запуска первого казино Tigre de Cristal готовится к строительству своего второго объекта, стоимостью 500 миллионов долларов США. Первый этап нового объекта — четырёхзвёздочный отель с казино — будет реализован до конца 2019 года с привлечением инвестиций в размере 4,1 миллиарда рублей (инвестор ООО «Джи1 Интертейнмент»). Защита
Отметим, что первоначально Корпорация развития Приморского края совместно с инвесторами планировало вложить в проект 55,5 миллиардов рублей, но на сегодняшний день соглашения с инвесторами заключены на общую сумму 79,5 миллиардов рублей.
Руководство Корпорации развития Приморского края также отметило, что к 2019 году должно было завершиться строительство гостиничных комплексов с казино Sun и Phoenix. Их общая стоимость до 2019 года оценивается в 16,8 миллиардов рублей. Инвесторы этих объектов выходят из проекта по решению суда, но на данные участки уже есть заинтересованные компании, поэтому объекты также могут быть построены в рамках второй очереди. Задержка в строительстве не отразится на итоговых результатах всего проекта.
Напомним, что в настоящий момент АО «Корпорация развития Приморского края» проводит прием заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора субаренды на свободные участки в интегрированном развлекательном курорте «Приморье». Время окончания приема заявок — 28 августа 10:00. Всего свободно четыре участка общей площадью 41 гектар.
По данным корпорации, в 2017 году планируется дополнительно направить еще 49 миллионов рублей бюджетных инвестиций на создание инфраструктуры развлекательного курорта, что поможет к 2019 году повысить эффективность расходования бюджетных средств в рамках проекта до 54,71 рубля внебюджетных инвестиций на один рубль выделенных бюджетных средств. Количество внебюджетных инвестиций составит 46,4 миллиарда рублей.