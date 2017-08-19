Телеканал Life прекратил вещание

Ранее первый замгендиректора холдинга News Media, в состав которого входит телеканал Life, Анатолий Сулейманов сообщил РИА Новости, что медиапроект Life в рамках стратегии развития, о которой говорили еще год назад, в ближайшее время приступит к сокращению новостного эфирного вещания, которое повлечет за собой и сокращение штата сотрудников.