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08:09 (мск), источник: Nur.kz

Телеканал Life прекратил вещание

Телеканал Life разместил сообщение о прекращении вещания и предложил своим зрителям смотреть новости на сайте и в соцсетях, сообщает РИА Новости.

Ранее первый замгендиректора холдинга News Media, в состав которого входит телеканал Life, Анатолий Сулейманов сообщил РИА Новости, что медиапроект Life в рамках стратегии развития, о которой говорили еще год назад, в ближайшее время приступит к сокращению новостного эфирного вещания, которое повлечет за собой и сокращение штата сотрудников.

«Уважаемые телезрители, новости телеканала Life теперь смотрите в социальных сетях и на сайте life.ru», — говорится в сообщении, обращенном к зрителям канала.

Собеседник агентства уточнил, что будут сокращены 90 сотрудников, а еще 90 останутся работать над стриминговым вещанием.

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