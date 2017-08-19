В Башкирии самая низкая задолженность по зарплате в ПФО
УФА, 19 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкортостане самая низкая задолженность по зарплате в Приволжском федеральном округе.
УФА, 19 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкортостане самая низкая задолженность по зарплате в Приволжском федеральном округе.
На 1 августа 2017 года сумма задолженности предприятий республики перед работниками составила один миллион рублей. Данные опубликованы на официальном сайте Росстата.
Статистика показала, на втором месте после Башкортостана среди регионов ПФО — Ульяновская область (2,9 млн рублей), на третьем — Республика Марий Эл (4 млн рублей).
Ну, а лидерами по общей сумме долга стали работодатели Самарской области — 53 млн рублей. С июля по август текущего года эта цифра увеличилась на 18,3%.
В целом по России просроченная задолженность по заработной плате