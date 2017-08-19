В Башкирии самая низкая задолженность по зарплате в ПФО

Ну, а лидерами по общей сумме долга стали работодатели Самарской области — 53 млн рублей. С июля по август текущего года эта цифра увеличилась на 18,3%.

В целом по России просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств составила 3395 млн рублей. При этом специалисты Росстата выяснили, что 46% долга российских работодателей по заработной плате приходится на обрабатывающие производства, 23% — на строительство, 12% — на добычу полезных ископаемых, по 6% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки и транспорт.