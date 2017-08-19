В Волгоград поступила первая партия новых автобусов большой вместимости

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, в настоящее время подвижной состав проходит входной технический контроль: новая техника проверяется специалистами единого центра управления пассажирскими перевозками МУП «МЭТ». Это позволяет обеспечить безопасность и комфорт пассажирских перевозок.

Низкопольные автобусы рассчитаны на перевозку до 110 пассажиров каждый. Весь новый подвижной состав оснащен модулями ГЛОНАСС, системой информирования пассажиров, электронно-цифровыми тахографами. Это контрольное устройство предназначено для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей. В салонах новых автобусов предусмотрены обогрев и охлаждение воздуха. Кроме того, все автобусы оборудованы специальными площадками и откидными аппарелями для перевозки маломобильных групп граждан и пассажиров с колясками.

Весь транспорт пройдет 160 часов тестовой эксплуатации без пассажиров. 58 водителей троллейбусов проходят профессиональную подготовку на управление автобусами в МУП «ВПАТП-7». 30 человек уже завершили стажировку, включающую 18 часов предмаршрутной подготовки и 32 часа пассажирской. Новые автобусы, находясь в оперативном управлении МУП «МЭТ», в случае технологических сбоев, в том числе отключения электроэнергии на контактной сети, смогут заменить троллейбусы и трамваи, оперативно доставив пассажиров до места назначения. Это позволит обеспечить тот уровень пассажирского обслуживания, которого достойны волгоградцы.

Сегодня МУП «Метроэлекстротранс» возвращает себе статус крупного предприятия общественного транспорта. Впервые за долгие годы началось планомерное обновление подвижного состава. Помимо автобусов, парк муниципального транспортного предприятия пополнят новые трамваи. Уже объявлены аукционы на покупку 20 трамваев, в ближайшее время откроется прием заявок на участие в новых аукционах. Новый подвижной состав должен отвечать всем современным требованиям по комфортабельности, быть экономичным в обслуживании.

«Метроэлектротранс» — крупное муниципальное предприятие, имеющее большую производственную базу, опыт по ремонту и обслуживанию различных видов подвижного состава. Именно поэтому было принято решение передать на баланс МУП «МЭТ» речной пассажирский транспорт. Главная цель — интегрировать речные перевозки в общую систему пассажирских перевозок, которая сегодня развивается с учетом объективных исследований пассажиропотока и пожеланий горожан. Уже сегодня жители областного центра могут воспользоваться электронной системой оплаты проезда на внутригородских водных маршрутах.