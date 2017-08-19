В Волгограде открылась еще одна ярмарка в отдаленном поселке

Местные сельхозпроизводители уже реализуют здесь свою продукцию. Для них обустроены торговые лотки современного образца, прилавки, навесы и деревянные помосты.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, площадка рядом с поселком Горный стала первой официальной ярмаркой для жителей отдаленных поселков, находящихся в черте города. Приобретать товары местных фермеров волгоградцы смогут вплоть до ноября, затем торговля возобновится весной 2018 года.

Ранее на данной территории велась стихийная торговля, в том числе в опасной близости от проезжей части. Место не было оборудовано должным образом, продажа продуктов питания велась в антисанитарных условиях, нередко возникали аварийно-опасные ситуации. В рамках наведения порядка в сфере розничной торговли для обеспечения безопасных и комфортных условий для продавцов и покупателей удобная волгоградцам территория была включена в перечень официальных мест организации ярмарочной торговли.

Задачу выстроить конструктивное взаимодействие властей и бизнеса, а также проработать вопрос оказания помощи местным производителям в реализации товаров поставил губернатор Андрей Бочаров. Ярмарки становятся одной из действенных форм поддержки местных товаропроизводителей, они получают возможность реализовывать товар без посредников по привлекательной для покупателя цене.

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— Организация ярмарки на данной территории позволит удовлетворить запросы жителей отдаленных поселков в свежих овощах и фруктах, — прокомментировала начальник экономического отдела администрации Советского района Евгения Проскурнова. — Уже сегодня расширение торговых мест создало дополнительный рынок сбыта для местных овощеводов и дачников, которым, при предъявлении дачной книжки, предоставляются льготные места. У районной администрации с победителем открытого аукциона заключен контракт на три года. Также по новым правилам, торговый сезон для сельхозярмарок проходит с апреля до декабря, а не только в летний период.

При работе в течение трех лет без нарушений арендатор территории получает преимущественное право заключения нового договора на такой же срок.

— Мы с отцом сами выращиваем овощи на полях, — рассказал Денис Шарипов. — Раньше продавали только через интернет, потому что возить товар далеко на официальные площадки неудобно. Теперь торгуем здесь. Покупателей много. Конечно, когда у тебя удобное торговое место, с крышей от солнца и дождя, стоишь не в грязи по колено, можешь пользоваться туалетом и водой — и торговать веселее!

Напомним, 1 августа также открылась новая ярмарка на улице Кирова в Кировском районе — здесь победитель открытого аукциона обустроил под торговые ряды территорию заброшенного пустыря. Еще на нескольких площадках работы близятся к завершению. Так, уже в конце августа начнет работу сельскохозяйственная ярмарка в Краснооктябрьском районе на пересечении проспекта Металлургов и ул. им. Маршала Еременко.