В Волгограде открылась еще одна ярмарка в отдаленном поселке
Благоустройство ярмарки вблизи поселка Горный Советского района вступило в завершающую фазу. Уже идет установка деревянных солнцезащитных экранов.
Благоустройство ярмарки вблизи поселка Горный Советского района вступило в завершающую фазу. Уже идет установка деревянных солнцезащитных экранов.
Местные сельхозпроизводители уже реализуют здесь свою продукцию. Для них обустроены торговые лотки современного образца, прилавки, навесы и деревянные помосты.
Как сообщили РИАЦ в
Ранее на данной территории велась стихийная торговля, в том числе в опасной близости от проезжей части. Место не было оборудовано должным образом, продажа продуктов питания велась в антисанитарных условиях, нередко возникали
Задачу выстроить конструктивное взаимодействие властей и бизнеса, а также проработать вопрос оказания помощи местным производителям в реализации товаров поставил губернатор Андрей Бочаров. Ярмарки становятся одной из действенных форм поддержки местных товаропроизводителей, они получают возможность реализовывать товар без посредников по привлекательной для покупателя цене.
— Организация ярмарки на данной территории позволит удовлетворить запросы жителей отдаленных поселков в свежих овощах и фруктах, — прокомментировала начальник экономического отдела администрации Советского района Евгения Проскурнова. — Уже сегодня расширение торговых мест создало дополнительный рынок сбыта для местных овощеводов и дачников, которым, при предъявлении дачной книжки, предоставляются льготные места. У районной администрации с победителем открытого аукциона заключен контракт на три года. Также по новым правилам, торговый сезон для сельхозярмарок проходит с апреля до декабря, а не только в летний период.
При работе в течение трех лет без нарушений арендатор территории получает преимущественное право заключения нового договора на такой же срок.
— Мы с отцом сами выращиваем овощи на полях, — рассказал Денис Шарипов. — Раньше продавали только через интернет, потому что возить товар далеко на официальные площадки неудобно. Теперь торгуем здесь. Покупателей много. Конечно, когда у тебя удобное торговое место, с крышей от солнца и дождя, стоишь не в грязи по колено, можешь пользоваться туалетом и водой — и торговать веселее!
Напомним, 1 августа также открылась новая ярмарка на улице Кирова в Кировском районе — здесь победитель открытого аукциона обустроил под торговые ряды территорию заброшенного пустыря. Еще на нескольких площадках работы близятся к завершению. Так, уже в конце августа начнет работу сельскохозяйственная ярмарка в Краснооктябрьском районе на пересечении проспекта Металлургов и ул. им. Маршала Еременко.
Системная работа по наведению порядка в сфере торговли и потребительского рынка проводится на территории Волгограда третий год. В городе обеспечиваются условия для развития здоровой конкурентной среды, созданы прозрачные правила, одинаково обязательные для всех участников — все это позволяет развиваться легальному бизнесу, предлагающему качественные и безопасные товары и услуги для жителей, создает условия для здоровой конкуренции. Проводимое одновременно с этим благоустройство общественных территорий, освобождение аллей и тротуаров от хаотичной несанкционированной торговли формирует комфортную городскую среду, позволяет проводить комплексное благоустройство территорий.