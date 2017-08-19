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12:58 (мск), источник: Publika.md

Число туристов приезжающих в Молдову выросло на 16%

Всё больше путешественников, приезжающих в Молдову, пользуются услугами турфирм.

Источник: Publika.md

В первой половине года агентства обслужили более шести с половиной тысяч иностранных туристов. Это на 16% больше, чем годом ранее.

Свыше 14% путешественников прибыли из Румынии. Каждый десятый турист приехал из России, ещё 8% — из Австрии.

А за границу в первые полгода отправились более 85 тысяч туристов из Молдовы. Каждый третий наш соотечественник выбрал Турцию, свыше 20% — Болгарию. Ещё 18% — Румынию.

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