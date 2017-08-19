Число туристов приезжающих в Молдову выросло на 16%

Источник: Publika.md

В первой половине года агентства обслужили более шести с половиной тысяч иностранных туристов. Это на 16% больше, чем годом ранее.

Свыше 14% путешественников прибыли из Румынии. Каждый десятый турист приехал из России, ещё 8% — из Австрии.