Рогозин назвал Ил-96−400 важной вехой для возвращения рынка авиаперевозок

Источник: РИА Новости

По его словам, самолет Ил-96−400 создавался как транспортный «на базе легендарного 96-го самолета».

«И этот самолет Ил-96−400 станет очень важной вехой для того, чтобы мы начали выцарапывать сначала, а потом отдирать обратно себе рынок наших внутренних авиационных перевозок, в том числе дальнемагистральных», — сказал Рогозин.

«И мы это сделаем, потому что мы опираемся на тот уникальный опыт, на те традиции, на ту преданность своему делу, которая всегда характеризовала воронежских авиастроителей», — отметил вице-премьер.

Рогозин также отметил, что завершаются работы, связанные с предстоящим испытанием самолета легкого военно-транспортного класса Ил-112 В, который должен заменить парк самолетов Ан.