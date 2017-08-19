Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Задержан актер Козик из "Бандитского Петербурга" и "Убойной силы"
Военным разрешили изымать земли у граждан
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
"Четвертый размер во всей красе": СМИ о снимке Татьяны Арно
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Путин испытывает в Сирии разрушительное оружие – СМИ
Эксперт: армия Украины готовится к реваншу
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
13:21 (мск), источник: РИА Новости

Рогозин назвал Ил-96−400 важной вехой для возвращения рынка авиаперевозок

ВОРОНЕЖ, 19 авг — РИА Новости. Самолет Ил-96−400, собираемый на Воронежском авиазаводе, позволит российским самолетам вернуть себе рынок внутренних авиаперевозок, сообщил в Воронеже на торжественном мероприятии по случаю 85-летия авиазавода зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Источник: РИА Новости

По его словам, самолет Ил-96−400 создавался как транспортный «на базе легендарного 96-го самолета».

«И этот самолет Ил-96−400 станет очень важной вехой для того, чтобы мы начали выцарапывать сначала, а потом отдирать обратно себе рынок наших внутренних авиационных перевозок, в том числе дальнемагистральных», — сказал Рогозин.

«И мы это сделаем, потому что мы опираемся на тот уникальный опыт, на те традиции, на ту преданность своему делу, которая всегда характеризовала воронежских авиастроителей», — отметил вице-премьер.

Рогозин также отметил, что завершаются работы, связанные с предстоящим испытанием самолета легкого военно-транспортного класса Ил-112 В, который должен заменить парк самолетов Ан.

Самолет Ил-96−400 является глубокой модернизацией Ил-96−300 с четырьмя двигателями ПС-90А-1 тягой 17,4 тысячи кгс и улучшенной авионикой. Максимальная взлетная масса воздушного судна — 270 тонн, максимальная дальность полета — 12 тысяч километров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Полиция исключила теракт как основную версию нападения в Сургуте
Россия признана одним из лидеров в оказании гуманитарной помощи
Путин поручил сократить число и сроки проверок предпринимателей
США заявили о намерении уйти из Сирии после победы над ИГ
Нападение в Турку признали терактом
СМИ узнали подробности отставки главного стратега Трампа
В Сиднее машина въехала в магазин
Спорт
Все, что нужно знать о дерби «Спартак» — «Локо» Реванш за Суперкубок, ротация Карреры и трансферы «Локомотива» — главное о центральном матче 7-го тура РФПЛ
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербургский хостел за долги отдали банку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как идея «бодипозитива» мешает женщинам заботиться о себе Психолог Ольга Гуманова считает, что бодипозитив — это хорошо, пока не отнимает у женщины право уделять внимание своему телу
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь