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14:00 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Движение по двум новым путепроводам через пути МЦК запустят до конца сентября

Они соединят территории районов Богородское и Метрогородок на востоке столицы, а также 2-й Южнопортовый проезд и Южнопортовую улицу на юго-востоке.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Два путепровода через пути Московского центрального кольца (МЦК) запустят в августе-сентябре, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, речь идет о Богородском путепроводе на востоке города, а также о путепроводе между 2-м Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицей на юго-востоке.

«Эти два путепровода, думаю, запустим в августе-сентябре. Их готовность очень высокая, строительная часть почти закончена. Идет оформление документов», — уточнил заммэра, отметив, что эти инженерные сооружения имеют большое значение. Из-за того, что электрички стали ходить с большей регулярностью, увеличилось время ожидания автомобилистов на путепроводах, пояснил глава Стройкомплекса.

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«Конечно, у нас 2017-й — год путепроводов. Мы последние два года активно их строили, всего в работе шесть. Из них построено четыре, они все на территории ТиНАО», — рассказал он.

Кроме того, ведется работа и над путепроводами для пешеходов. «Планируем на МЦК семь пешеходных путепроводов. Сейчас проектируют наземные и подземные путепроводы. Начнем строить буквально в этом году, а в следующем закончим. Это в тех местах, где жители интенсивно переходили через пути МЦК», — добавил Марат Хуснуллин.

Московское центральное кольцо было запущено в сентябре прошлого года. Для пассажиров открыли сразу три десятка новых станций, по кольцу курсируют скоростные и комфортные поезда «Ласточки». МЦК помогло улучшить транспортную ситуацию для тех жителей, у которых рядом не было метро. Это районы Метрогородок, Бескудниковский, Коптево, Хорошёво-Мнёвники, Нижегородский.

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