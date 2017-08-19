Движение по двум новым путепроводам через пути МЦК запустят до конца сентября
Они соединят территории районов Богородское и Метрогородок на востоке столицы, а также 2-й Южнопортовый проезд и Южнопортовую улицу на
Они соединят территории районов Богородское и Метрогородок на востоке столицы, а также 2-й Южнопортовый проезд и Южнопортовую улицу на
Два путепровода через пути Московского центрального кольца (МЦК) запустят в
«Эти два путепровода, думаю, запустим в
«Конечно, у нас 2017-й — год путепроводов. Мы последние два года активно их строили, всего в работе шесть. Из них построено четыре, они все на территории ТиНАО», — рассказал он.
Кроме того, ведется работа и над путепроводами для пешеходов. «Планируем на МЦК семь пешеходных путепроводов. Сейчас проектируют наземные и подземные путепроводы. Начнем строить буквально в этом году, а в следующем закончим. Это в тех местах, где жители интенсивно переходили через пути МЦК», — добавил Марат Хуснуллин.
Московское центральное кольцо было запущено в сентябре прошлого года. Для пассажиров открыли сразу три десятка новых станций, по кольцу курсируют скоростные и комфортные поезда «Ласточки». МЦК помогло улучшить транспортную ситуацию для тех жителей, у которых рядом не было метро. Это районы Метрогородок, Бескудниковский, Коптево,