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15:57 (мск), источник: Newtimes.kz

Глава государства обеспокоен погрязшими в долгах компаниями

Глава государства Нурсултан Назарбаев во время встречи с акмолинскими крестьянами выразил обеспокоенность долгами крупных компаний в сельском хозяйстве, передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

Президент привел в пример такие компании, как «Богви», «Алиби», которые погрязли в долгах, и отметил необходимость в оптимизации крупных компании.

«Беспокоят финансовые проблемы крупных компаний. Компании, имеющие долги, лишились активов. Какая бы компания ни была, она должна быть конкурентоспособной", — сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, Глава государства посетил с рабочим визитом Акмолинскую область, где провел встречу с фермерами региона.

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