Лукашенко о льне: рентабельность не хуже, чем у нефти
Президент приехал на поле, где растет лен, чтобы лично вникнуть во все технологические процессы и разобраться с тем, чего не хватает.
Президент приехал на поле, где растет лен, чтобы лично вникнуть во все технологические процессы и разобраться с тем, чего не хватает.
МИНСК, 19 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал устранить недостатки в льноводческой сфере.
В субботу глава государства посещает в Оршанском районе республиканское производственное унитарное предприятие «Устье» Национальной академии наук Беларуси, сообщила
«По льну мы договорились. Я еще раз посмотрю, что было поручено раньше, начиная от возделывания и заканчивая льнокомбинатом. А то они будут ходить, все деньги просить. Сегодня, если правильно возделывать по технологиям лен — он рентабелен», — сказал глава государства, обращаясь к присутствующем на льняном поле чиновникам и ученым.
Директор института льна НАН Беларуси Иван Голуб доложил главе государства, что рентабельность производства льна доходит до 70%.
«В лучшие времена нефть такую рентабельность давала. И они ходят еще, просят», — отметил президент.
Предприятие «Устье» специализируется на выращивании льна и заготовке семян. Здесь опробуются лучшие практики и наиболее передовые технологии по возделыванию данной культуры. Это своего рода образец, на который должны ориентироваться льноводы по всей стране.
Лукашенко приехал на поле со льном, чтобы лично вникнуть во все технологические процессы и разобраться с тем, чего не хватает, чтобы выращивание льна было достаточно эффективным и приносило хорошие прибыли государству.