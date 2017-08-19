Лукашенко о льне: рентабельность не хуже, чем у нефти

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал устранить недостатки в льноводческой сфере.

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В субботу глава государства посещает в Оршанском районе республиканское производственное унитарное предприятие «Устье» Национальной академии наук Беларуси, сообщила пресс-служба президента.

«По льну мы договорились. Я еще раз посмотрю, что было поручено раньше, начиная от возделывания и заканчивая льнокомбинатом. А то они будут ходить, все деньги просить. Сегодня, если правильно возделывать по технологиям лен — он рентабелен», — сказал глава государства, обращаясь к присутствующем на льняном поле чиновникам и ученым.

Директор института льна НАН Беларуси Иван Голуб доложил главе государства, что рентабельность производства льна доходит до 70%.

«В лучшие времена нефть такую рентабельность давала. И они ходят еще, просят», — отметил президент.

Предприятие «Устье» специализируется на выращивании льна и заготовке семян. Здесь опробуются лучшие практики и наиболее передовые технологии по возделыванию данной культуры. Это своего рода образец, на который должны ориентироваться льноводы по всей стране.