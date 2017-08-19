Трамвай свяжет Белорусский вокзал с Комсомольской площадью

«Новый трамвайный маршрут свяжет четыре вокзала. Путь от Белорусского до площади трех вокзалов займет около 30 мин», — написал он в твиттере.

Собянин 17 августа заявил, что работы по благоустройству площади Тверская Застава находятся в финальной стадии и должны быть завершены до конца лета. «Надеюсь, до конца этого месяца все основные работы будут завершены. На площади будут трамвайные пути другого качества и почти бесшумные трамваи», — рассказал мэр, осмотрев ход благоустройства на площади в рамках программы «Моя улица».