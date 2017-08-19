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14:49 (мск), источник: Интерфакс

Трамвай свяжет Белорусский вокзал с Комсомольской площадью

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — В столице появится новый трамвайный маршрут, связывающий четыре вокзала, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Новый трамвайный маршрут свяжет четыре вокзала. Путь от Белорусского до площади трех вокзалов займет около 30 мин», — написал он в твиттере.

Также мэр сообщил, что тестирование трамвая «Витязь-М» уже идет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в субботу на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала состоялся тестовый запуск трамвая.

Собянин 17 августа заявил, что работы по благоустройству площади Тверская Застава находятся в финальной стадии и должны быть завершены до конца лета. «Надеюсь, до конца этого месяца все основные работы будут завершены. На площади будут трамвайные пути другого качества и почти бесшумные трамваи», — рассказал мэр, осмотрев ход благоустройства на площади в рамках программы «Моя улица».

От Лесной улицы к Белорусскому вокзалу начнут ходить шестидверные трамваи нового поколения «Витязь-М», оснащенные системой климат-контроля, навигацией и камерами видеонаблюдения.

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