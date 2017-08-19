Трамвай свяжет Белорусский вокзал с Комсомольской площадью
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — В столице появится новый трамвайный маршрут, связывающий четыре вокзала, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — В столице появится новый трамвайный маршрут, связывающий четыре вокзала, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Новый трамвайный маршрут свяжет четыре вокзала. Путь от Белорусского до площади трех вокзалов займет около 30 мин», — написал он в твиттере.
Также мэр сообщил, что тестирование трамвая «Витязь-М» уже идет.
Ранее в субботу на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала состоялся тестовый запуск трамвая.
Собянин 17 августа заявил, что работы по благоустройству площади Тверская Застава находятся в финальной стадии и должны быть завершены до конца лета. «Надеюсь, до конца этого месяца все основные работы будут завершены. На площади будут трамвайные пути другого качества и почти бесшумные трамваи», — рассказал мэр, осмотрев ход благоустройства на площади в рамках программы «Моя улица».
От Лесной улицы к Белорусскому вокзалу начнут ходить шестидверные трамваи нового поколения «Витязь-М», оснащенные системой