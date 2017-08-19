Рядом с Центральным рынком Калининграда снесли ангар для строительства торгового комплекса
На улице Баранова снесли зелёный ангар для строительства
На улице Баранова снесли зелёный ангар для строительства
ООО «Текстиль» оформило разрешение в конце мая 2017 года. Напротив Центрального рынка появится четырёхэтажное здание высотой 15 метров. Общая площадь объекта составит 3973 квадратных метра.
Ранее руководитель областной службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщал, что металлический ангар находился в неудовлетворительном состоянии и портил восприятие объекта культурного наследия — выставочного зала «Кунстхалле».
В 2014 году областная прокуратура и служба госохраны объектов культурного наследия обращались в суд с требованием запретить строительство торгового центра возле башни Врангеля. Иск удовлетворили, поскольку объект попадает в охранную зону здания «Кунстхалле». Позднее инвестор разработал проект регенерации территории, выполнил все необходимые условия и провёл ряд экспертиз. На основании представленных документов власти выдали компании разрешение на строительство.