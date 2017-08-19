Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Выступление жены Порошенко, которое высмеяли в соцсетях
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью – СМИ
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Путин испытывает в Сирии разрушительное оружие – СМИ
Эксперт: армия Украины готовится к реваншу
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
8Тень Земли
15:57 (мск), источник: Калининград.Ru

Рядом с Центральным рынком Калининграда снесли ангар для строительства торгового комплекса

На улице Баранова снесли зелёный ангар для строительства торгово-выставочного комплекса.

ООО «Текстиль» оформило разрешение в конце мая 2017 года. Напротив Центрального рынка появится четырёхэтажное здание высотой 15 метров. Общая площадь объекта составит 3973 квадратных метра.

Ранее руководитель областной службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщал, что металлический ангар находился в неудовлетворительном состоянии и портил восприятие объекта культурного наследия — выставочного зала «Кунстхалле».

В 2014 году областная прокуратура и служба госохраны объектов культурного наследия обращались в суд с требованием запретить строительство торгового центра возле башни Врангеля. Иск удовлетворили, поскольку объект попадает в охранную зону здания «Кунстхалле». Позднее инвестор разработал проект регенерации территории, выполнил все необходимые условия и провёл ряд экспертиз. На основании представленных документов власти выдали компании разрешение на строительство.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Калининградские перевозчики хотят повысить стоимость проезда до 30 рублей после выборов губернатора
Полиция рассказала подробности ликвидации нападавшего в Сургуте
В Испании объявили о ликвидации осуществивших атаку террористов
Путин поручил сократить число и сроки проверок предпринимателей
США заявили о намерении уйти из Сирии после победы над ИГ
Нападение в Турку признали терактом
СМИ узнали подробности отставки главного стратега Трампа
Около 120 человек пострадали из-за непогоды в Австрии
Спорт
Все, что нужно знать о дерби «Спартак» — «Локо» Реванш за Суперкубок, ротация Карреры и трансферы «Локомотива» — главное о центральном матче 7-го тура РФПЛ
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
За неучтенные дома придется платить двойной налог
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Леди
Как идея «бодипозитива» мешает женщинам заботиться о себе Психолог Ольга Гуманова считает, что бодипозитив — это хорошо, пока не отнимает у женщины право уделять внимание своему телу
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь