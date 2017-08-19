Рядом с Центральным рынком Калининграда снесли ангар для строительства торгового комплекса

В 2014 году областная прокуратура и служба госохраны объектов культурного наследия обращались в суд с требованием запретить строительство торгового центра возле башни Врангеля. Иск удовлетворили, поскольку объект попадает в охранную зону здания «Кунстхалле». Позднее инвестор разработал проект регенерации территории, выполнил все необходимые условия и провёл ряд экспертиз. На основании представленных документов власти выдали компании разрешение на строительство.