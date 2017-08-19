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17:10 (мск), источник: ТАСС

В московском метро в будущем могут запустить поезда на аккумуляторных батареях

По словам заммэра Максима Ликсутова, данные технологии помогут избежать огромных затрат на закупку электроэнергии.

Источник: Агентство «Москва»

ДЕР. ДВОРИКИ /Владимирская область/, 19 августа. / ТАСС/. Поезда на аккумуляторных батареях могут пустить в московском метро при наличии соответствующих технологий. Такое мнение высказал в субботу заммэра Максим Ликсутов.

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«За электротранспортом будущее. Я верю в то, что через какое-то время развитие аккумуляторных батарей позволит нам с высокой надежностью пускать вагоны метро на аккумуляторных батареях и убрать эти огромные затраты», — отметил он, выступая на панельной дискуссии в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме.

По его словам, ежегодно метрополитен закупает электроэнергию на 10 млрд рублей. Еще примерно 5 млрд рублей тратится на поддержание контактных сетей.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: «Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ», «Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей», «Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса», «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов», «Молодые парламентарии и политические лидеры», «Молодые политологи и социологи» и «Молодые специалисты транспортной отрасли».

Партнерами пятой смены выступают Центральная избирательная комиссия России, Государственная дума и Совет Федерации. Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

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