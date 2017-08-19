В московском метро в будущем могут запустить поезда на аккумуляторных батареях
По словам заммэра Максима Ликсутова, данные технологии помогут избежать огромных затрат на закупку электроэнергии.
По словам заммэра Максима Ликсутова, данные технологии помогут избежать огромных затрат на закупку электроэнергии.
ДЕР. ДВОРИКИ /Владимирская область/, 19 августа. / ТАСС/. Поезда на аккумуляторных батареях могут пустить в московском метро при наличии соответствующих технологий. Такое мнение высказал в субботу заммэра Максим Ликсутов.
«За электротранспортом будущее. Я верю в то, что через
По его словам, ежегодно метрополитен закупает электроэнергию на 10 млрд рублей. Еще примерно 5 млрд рублей тратится на поддержание контактных сетей.
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: «Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ», «Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей», «Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса», «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов», «Молодые парламентарии и политические лидеры», «Молодые политологи и социологи» и «Молодые специалисты транспортной отрасли».
Партнерами пятой смены выступают Центральная избирательная комиссия России, Государственная дума и Совет Федерации. Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.