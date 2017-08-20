Путин поручил выделить 150 миллиардов на модернизацию БАМа и Транссиба

Источник: AP 2017

По итогам совещания по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, глава государства распорядился выделить на эти цели из средств Фонда национального благосостояния до 100 миллиардов рублей в 2017 году и до 50 миллиардов — в 2018 году.

Доклад о выполнении данного поручения должен быть представлен до 1 ноября 2017 года, после чего ответственные лица должны будут отчитываться раз в полгода.

13 июля заместитель руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Поликарпов сообщил, что финансирование проектов реконструкции БАМа и Транссиба определено в размере 562,2 миллиарда рублей, из которых 260,2 миллиарда рублей выделяет госбюджет, а 302 миллиарда рублей — РЖД.