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04:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин поручил выделить 150 миллиардов на модернизацию БАМа и Транссиба

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Источник: AP 2017

По итогам совещания по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, глава государства распорядился выделить на эти цели из средств Фонда национального благосостояния до 100 миллиардов рублей в 2017 году и до 50 миллиардов — в 2018 году.

Доклад о выполнении данного поручения должен быть представлен до 1 ноября 2017 года, после чего ответственные лица должны будут отчитываться раз в полгода.

13 июля заместитель руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Поликарпов сообщил, что финансирование проектов реконструкции БАМа и Транссиба определено в размере 562,2 миллиарда рублей, из которых 260,2 миллиарда рублей выделяет госбюджет, а 302 миллиарда рублей — РЖД.

7 августа РЖД завершили строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии в обход Украины Журавка — Миллерово. Окончательный ввод в эксплуатацию и открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года.

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