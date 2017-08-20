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05:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

Прокурор Чечни избавил хабаровского бизнесмена от уголовного преследования

Предприниматель осуществлял инвестиции в строительство многоэтажного жилого дома в г. Грозном.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 20 августа, AmurMedia.

Прокурор Чеченской Республики удовлетворил обращение проживающего г. Хабаровске предпринимателя о необоснованном возбуждении в отношении него уголовного дела. На личном приёме прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова бизнесмен сообщил, что с 2008 по 2015 годы он осуществлял инвестиции в строительство обществом с ограниченной ответственностью «Заманхо» многоэтажного жилого дома в г. Грозном, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

Как следовало из его обращения, в конце 2014 года по заранее достигнутой договорённости учредитель и директор названного хозяйствующего субъекта Муса Сатуев в предусмотренном законом порядке уступил его доверенному лицу 60% уставного капитала и последний был назначен директором фирмы.

Несмотря на это после завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию Сатуев обратился в правоохранительные органы на территории Чеченской Республики с заявлением о том, что документы об уступке доли в уставном капитале фирмы и назначении руководителя были якобы фальсифицированы.

В ходе процессуальных проверок уполномоченным должностным лицом полиции неоднократно принимались обоснованные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые заявителем обжаловались.

Между тем Заводским межрайонным следственным отделом г. Грозного следственного управления СК России по ЧР по результатам рассмотрения очередного обращения Сатуева было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Проверкой законности данного процессуального решения установлено, что документы об уступке Сатуевым доли в уставном капитале фирмы и о назначении её директора были оформлены лично им, а подпись удостоверена нотариусом в присутствии всех участников сделки. Таким образом, между совладельцами общества возник гражданско-правовой спор, который Сатуев даже не пытался разрешить в суде.

В этой связи прокуратурой республики постановление о возбуждении уголовного дела отменено как незаконное и вынесенное при отсутствии сведений о событии преступления.

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