Движение на улице Александра Невского в Уфе закроют из-за дорожных работ

Так, 21 августа с восьми часов утра будет закрыто движение транспорта по половине проезжей части ул. Александра Невского на участке от улицы Интернациональной до улицы Свободы. Эти работы проводятся в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Закрытие или ограничение движения транспорта необходимо для того, чтобы полностью прошел процесс полимеризации асфальта. Он должен остыть до температуры, которая будет ниже температуры плавления битума. Это позволит избежать образования колейности на вновь уложенном асфальте и добиться высокого качества дорожного покрытия, пояснили в столичной мэрии.