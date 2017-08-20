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10:02 (мск), источник: ИА Башинформ

Движение на улице Александра Невского в Уфе закроют из-за дорожных работ

УФА, 20 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе ограничат движение транспорта на улице Александра Невского из-за дорожных работ, сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, 21 августа с восьми часов утра будет закрыто движение транспорта по половине проезжей части ул. Александра Невского на участке от улицы Интернациональной до улицы Свободы. Эти работы проводятся в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Закрытие или ограничение движения транспорта необходимо для того, чтобы полностью прошел процесс полимеризации асфальта. Он должен остыть до температуры, которая будет ниже температуры плавления битума. Это позволит избежать образования колейности на вновь уложенном асфальте и добиться высокого качества дорожного покрытия, пояснили в столичной мэрии.

Городские службы призывают уфимцев проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, пользоваться интерактивными сервисами, заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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