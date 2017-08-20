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10:04 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокскую фирму оштрафовали за информацию 18+

ООО заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей за несоблюдение законодательства.

При проведении Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю совместно с Управлением по Приморскому краю филиала ФГУП «РЧЦ ЦФО» в ДФО в июне 2017 мониторинга мест коллективного пользования, использующих доступ к интернету с помощью точек доступа WiFi, установлено, что одно из владивостокских ООО распространяет информацию причиняющую вред здоровью и развитию детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. В отношении ООО было возбуждено дело по ч. 2 ст. 6.17 КоАП РФ.

Мировой суд участка № 8 Первореченского района Владивостока вынес в июле 2017 года решение о привлечении ООО к ответственности в виде штрафа на сумму 20 тысяч рублей.

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