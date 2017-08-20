300 тысяч тонн кормов заготовили в Иркутской области

Порядка 300 тысяч тонн кормов заготовлено в Приангарье, заявил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. Аграрии уже заготовили 73 тысяч тонн сена (уровень прошлого года), сенажа 165 тысяч тонн (в 2016 году — 150 тысяч тонн), силоса 61 тысяч тонн (50 тысяч тонн — уровень 2016 года). Лучшие показатели по заготовке кормовых — у Черемховского, Куйтунского, Нукутского районов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Обмолочено зерновых культур с площади 22 тысячи га, что в два раза больше показателей прошлого года. Лидерами по уборке зерновых на сегодняшний день являются Усольский (24%) и Черемховский (13%) районы. В целом урожайность составляет 22 центнера с га. Продолжается уборка ячменя и гороха.

«Кроме того, аграрии региона приступили к уборке ранних овощей — капусты, огурцов и картофеля. Через неделю приступят к уборке пшеницы», — рассказали в пресс-службе.