300 тысяч тонн кормов заготовили в Иркутской области
Черемховский, Куйтунский и Нукутский районы находятся в числе лидеров.
Черемховский, Куйтунский и Нукутский районы находятся в числе лидеров.
Порядка 300 тысяч тонн кормов заготовлено в Приангарье, заявил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. Аграрии уже заготовили 73 тысяч тонн сена (уровень прошлого года), сенажа 165 тысяч тонн (в 2016 году — 150 тысяч тонн), силоса 61 тысяч тонн (50 тысяч тонн — уровень 2016 года). Лучшие показатели по заготовке кормовых — у Черемховского, Куйтунского, Нукутского районов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Обмолочено зерновых культур с площади 22 тысячи га, что в два раза больше показателей прошлого года. Лидерами по уборке зерновых на сегодняшний день являются Усольский (24%) и Черемховский (13%) районы. В целом урожайность составляет 22 центнера с га. Продолжается уборка ячменя и гороха.
«Кроме того, аграрии региона приступили к уборке ранних овощей — капусты, огурцов и картофеля. Через неделю приступят к уборке пшеницы», — рассказали в
Также в Приангарье продолжается вспашка зяби и ввод в оборот заброшенной пашни. Напомним, поручение обеспечить стимулирование ввода в оборот заброшенных сельскохозяйственных земель министерству сельского хозяйства дал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Ведомство предусмотрело на текущий год субсидию из областного бюджета на проведение мелиорации земель сельхозназначения. Это позволит увеличить посевную площадь к 2020 году на 100 тысяч га. Ставка на культуртехническую мелиорацию составляет 2,4 тысячи на один га введенной в оборот пашни. На сегодняшний день из числа заброшенных земель введено в оборот 23 тысячи га.